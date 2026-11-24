मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला पुलिस अधिकारी और उनके पति के बीच पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है. राज्य साइबर पुलिस में पदस्थ महिला टीआई वर्षा सिंह सोमवार रात करीब 10 बजे माधौगंज इलाके के सात भाई की गोठ स्थित अपने पति उमेश सिंह के घर बेटे से मिलने पहुंचीं.

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आरोप है कि पति ने उन्हें बेटे से मिलने से मना कर दिया और घर का गेट बंद कर लिया. इससे नाराज महिला टीआई ने दरवाजे पर पत्थर मार दिए. इसके बाद पति बाहर निकले तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया.

गेट बंद करने पर भड़कीं महिला TI

बताया जा रहा है कि वर्षा सिंह अपने बेटे से मिलने के लिए पति के घर पहुंची थीं. लेकिन पति उमेश सिंह ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया. आरोप है कि उन्होंने घर का गेट बंद कर लिया.

इस बात से नाराज महिला टीआई ने दरवाजे पर पत्थर मारे. इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी होने लगी. आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए. कुछ देर तक घर के बाहर ही दोनों के बीच बहस होती रही. देखें VIDEO:-

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पति-पत्नी दोनों पहुंचे थाने

विवाद के बाद उमेश सिंह मोहल्ले के लोगों के साथ माधौगंज थाने पहुंचे और पत्नी के खिलाफ शिकायत दी. वहीं महिला टीआई वर्षा सिंह ने भी पति और उनके परिजनों पर अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को आवेदन दिया.

दोनों पक्ष रात करीब 11 बजे के बाद थाने से चले गए. पुलिस ने दोनों की शिकायतें लेकर जांच शुरू कर दी है.

लंबे समय से चल रहा है पारिवारिक विवाद

बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है. बेटे से मिलने को लेकर भी पहले कई बार कहासुनी हो चुकी है. सोमवार रात हुई घटना के बाद मोहल्ले में भी काफी देर तक हलचल बनी रही.

माधौगंज थाना पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी भी पक्ष के खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है. दोनों पक्षों के आरोपों की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.

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