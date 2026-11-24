Mooli Ke Patte ki Chutney Recipe: ठंड के मौसम में मूली बाजारों में बिकना शुरू कर देती हैं, जिनसे लोग कई तरह की चीजें बनाते हैं. मूली की जड़ को लोग सलाद, पराठा, पूड़ी और कचौड़ी बनाते हैं. मगर मूली के पत्तों को लोग बेकार समझकर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं. जबकि मूली के पत्ते भी बड़े काम के होते हैं और इनसे आप चटपटी चटनी बना सकते हैं.

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धनिया-पुदीना की चटनी तो लोग अक्सर घरों में बनाते हैं, मगर एक बार मूली के पत्तों की चटनी खाकर देखिए. यह चटपटी चटनी बहुत मजेदार लगती है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप अपनी रसोई में मौजूद कुछ सिंपल सामग्री से ही तैयार कर सकते हैं.

चटनी बोरिंग खाने के स्वाद बढ़ा देती है और ठंड में तो चटनी आप पराठे, पुलाव, दाल-चावल सभी के साथ खा सकते हैं. अगर आपको भी चटनी खाना अच्छा लगता है तो आप मूली के पत्तों की यह चटपटी चटनी घर पर आसानी से बना सकते हैं.

मूली के पत्तों की चटनी के लिए इंग्रेडिएंट्स

मूली के पत्ते: 1 से 2 कप (ताजे)

हरा धनिया: 1/2 कप (ऑप्शनल)

हरी मिर्च: 2 से 4 (स्वादानुसार)

लहसुन की कलियां: 3 से 5

अदरक: 1 इंच टुकड़ा

नींबू का रस या अमचूर: 1 चम्मच

नमक: स्वादानुसार

मूली के पत्तों की चटनी बनाने का तरीका

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मूली के पत्तों को सबसे पहले पानी से अच्छी तरह से धो लें, ताकि उनके अंदर की गंदगी सारी निकल जाए. उसके बाद मिक्सर जार में मूली के पत्ते, धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और थोड़ा पानी डालकर पीस लें. पीसने के बाद मिश्रण को एक कटोरी में निकाल लें और उसमें नमक और नींबू का रस डालकर मिला दें. अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी मिला सकते हैं.

इस तरीके से सर्व करें चटनी

इस चटपटी चटनी को आप रोटी, पराठा, चावल, कचौड़ी के साथ परोस सकते हैं. अगली जब भी आप मूली खरीदकर घर लेकर आए तो उसके पत्तों को फेंकने की जगह आपको उनकी टेस्टी चटनी बना सकते हैं, जो बच्चे से लेकर बड़ों को खूब पसंद आएगी.

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