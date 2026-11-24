UP News: बिजनौर में गंगा मेले के दौरान मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया. गंगा में स्नान करने पहुंचे तीन लोग डूब गए. इनमें 16 साल का सूरज, 17 साल का हर्षित और 22 साल की युवती डॉली शामिल हैं. तीनों नजीबाबाद के रामपुरा मोहल्ले के रहने वाले हैं. हादसे के दौरान 12 साल की बच्ची दिव्यानी भी गंगा में डूबने लगी थी, लेकिन वहां मौजूद एक युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना गंगा में छलांग लगा दी और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस युवक का नाम नितिन है और वह नजीबाबाद तहसील के मांझाड़ी गांव का रहने वाला है.

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इस हादसे में एक तरफ तीन परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तो दूसरी तरफ नितिन ने अपनी बहादुरी से एक बच्ची की जान बचा ली. हालांकि, बच्ची को बचाने की कोशिश में नितिन का करीब 35 हजार रुपये का मोबाइल फोन और पर्स भी गुम हो गया. पर्स में करीब 2,500 रुपये रखे हुए थे.

जान की परवाह किए बिना कूदा युवक

नजीबाबाद के रामपुरा मोहल्ले से कुछ लोग गंगा मेले में स्नान करने पहुंचे थे. परिवार के लोग गंगा में नहा रहे थे. इसी दौरान चार लोग गहरे पानी की तरफ चले गए और डूबने लगे. अचानक मची चीख-पुकार के बीच वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

इसी दौरान वहां मौजूद मांझाड़ी गांव निवासी नितिन ने बच्ची दिव्यानी को पानी में डूबते देखा. उसने एक पल की भी देरी नहीं की और उसे बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी. नितिन ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हालांकि, इस दौरान उसका मोबाइल फोन और पर्स पानी में कहीं गुम हो गया.

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कोई सरकारी कर्मचारी गंगा में क्यों नहीं उतरा?

हादसे के बाद पीड़ित परिवारों ने प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. परिवार के लोगों का कहना है कि जिस जगह डूबने वाले लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, वहां कोई ऐसा बोर्ड या चेतावनी का निशान नहीं लगाया गया था, जिससे लोगों को पता चलता कि इस जगह नहाना खतरनाक है या यहां स्नान करने की अनुमति नहीं है.

परिवार का आरोप है कि जब चार लोग गंगा में डूब रहे थे, तब मौके पर मौजूद किसी भी पुलिसकर्मी या प्रशासनिक कर्मचारी ने उन्हें बचाने के लिए गंगा में छलांग नहीं लगाई. ऐसे मुश्किल समय में एक आम नागरिक नितिन ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्ची को बचाया.

परिवार के लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन की तरफ से पहले ही लोगों को उस जगह नहाने से रोकने के लिए चेतावनी दी गई होती या पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए होते, तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था.

4 घंटे बाद भी नहीं पहुंची SDRF-NDRF की टीम

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने यह भी बताया कि वहां SDRF और NDRF की कोई टीम मौजूद नहीं थी. लोगों के मुताबिक, हादसे को करीब चार घंटे बीत जाने के बाद भी इन टीमों के सदस्य मौके पर नहीं पहुंच सके थे.

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गंगा मेले में बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में लोगों का सवाल है कि जब मेले में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो गंगा में डूबने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए मौके पर बचाव दल पहले से क्यों मौजूद नहीं था?

परिवार बोला- अगले साल तो कम से कम इंतजाम कर देना

पीड़ित परिवार के लोगों ने प्रशासन से नाराजगी जताते हुए कहा कि मौके पर न तो कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था और न ही उन्हें वहां स्नान करने से रोका गया. परिवार का कहना है कि अगर यह जगह स्नान के लिए सुरक्षित नहीं थी, तो प्रशासन को पहले ही इसकी जानकारी लोगों को देनी चाहिए थी.

परिवार ने कहा कि इस साल जो हुआ, वह बेहद दुखद है, लेकिन प्रशासन को कम से कम अगले साल के लिए ऐसे इंतजाम करने चाहिए, ताकि किसी दूसरे परिवार को इस तरह का दर्द न झेलना पड़े.

घटनास्थल को लेकर भी बनी असमंजस की स्थिति

इस हादसे के बाद घटनास्थल की सीमा को लेकर भी असमंजस की स्थिति देखने को मिली. मौके पर यह चर्चा होती रही कि जिस जगह लोग गंगा में डूबे हैं, वह उत्तराखंड की सीमा में आती है या फिर बिजनौर जिले की सीमा में.

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हालांकि, जिस गंगा मेले में परिवार स्नान करने के लिए पहुंचे थे, उसका आयोजन उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की सीमा में हो रहा था. प्रशासन की तरफ से गंगा स्नान के लिए जो निर्धारित घाट बनाया गया था, हादसा उस घाट से कुछ दूरी पर हुआ.

इस वजह से घटनास्थल की सीमा को लेकर भी सवाल उठे कि आखिर हादसे वाली जगह किस प्रशासनिक क्षेत्र में आती है और बचाव की जिम्मेदारी किसकी है.

मौके पर पहुंचे एसपी सिटी

घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी सिटी भी मौके पर पहुंचे. हादसे के बाद तीन लोगों के गंगा में डूबने से परिवारों में चीख-पुकार मची हुई है. वहीं, 12 साल की दिव्यानी की जान बचाने वाले नितिन की बहादुरी की भी चर्चा हो रही है.

एक तरफ नितिन ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एक बच्ची को नया जीवन दे दिया, तो दूसरी तरफ इस हादसे ने गंगा मेले में सुरक्षा इंतजामों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हजारों लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं, तो खतरनाक जगहों पर चेतावनी के बोर्ड, बचाव दल और पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम पहले से क्यों नहीं किए गए?

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