डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से दुनिया में टैरिफ बम (Trump New Tariff Bomb) फोड़ने की तैयारी में हैं और इस बार उनके निशाने पर 16 देश हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, चिंता वाली बात ये है कि उनकी नई लिस्ट में भारत भी शामिल हैं. इसमें कहा गया है कि अमेरिका इन देशों पर पहले से लागू टैरिफ को बढ़ाने की तैयारी में है और भारत पर भी New US Tariff का खतरा मंडरा रहा है.

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भारत, चीन से जापान तक संकट

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को देखें, तो इसमें कहा गया है कि भारत को ट्रंप टैरिफ के एक और दौर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन उन देशों पर पहले से लागू टैरिफ को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिन पर उन्होंने सब्सिडी और दूसरी सरकारी मदद के जरिए घरेलू इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने का आरोप लगाया है. ट्रंप के टैरिफ एक्शन के दायरे में चीन, भारत, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन और कई दूसरी बड़ी इकॉनमी शामिल होने की उम्मीद है.

यह इंडस्ट्रियल सब्सिडी पर US की महीनों लंबी जांच के बाद हुआ है, जिसके बारे में अमेरिका का तर्क है कि इससे विदेशी मैन्युफैक्चरर्स को अमेरिकी कंपनियों पर गलत फायदा मिलता है, क्योंकि इससे वे सस्ते में सामान बनाते हैं और बड़ी तादाद में इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाते हैं.

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साफ शब्दों में कहें तो, US का मानना ​​है कि सब्सिडी, फाइनेंशियल मदद और दूसरे पॉलिसी सपोर्ट से विदेशी मैन्युफैक्चरर कम कीमत पर सामान बना पाते हैं. फिर ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे दामों पर बेचती हैं, जिससे अमेरिकी मैन्युफैक्चरर के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि इससे US बिजनेस के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कमजोर होती है.

जल्द हो सकता है ऐलान!

WSJ की रिपोर्ट में ट्रंप के इस टैरिफ प्लान से जुड़े लोगों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमीसन ग्रीर इसी हफ्ते यूएस की जांच के नतीजों की घोषणा कर सकते हैं. हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि इसकी टाइमलाइन बदलाव हो सकता है.

भारत के लिए ट्रंप के इस टैरिफ प्लान का समय खास तौर पर नाजुक है, क्योंकि नई दिल्ली और वाशिंगटन अभी भी अपनी ट्रेड डील पर बातचीत करने की कोशिश में लगे हुए हैं. ट्रंप को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद US टैरिफ पॉलिसी में बदलाव की वजह से ये डील अब तक डन नहीं हो सकी है.

कहां होगा नए टैरिफ का असर?

द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, ट्रंप प्रशासन का प्रस्तावित टैरिफ टारगेटेड इकॉनमी द्वारा एक्सपोर्ट किए जाने वाले अधिकतर प्रोडक्ट्स को कवर करेंगे. हालांकि, स्टील, एल्युमीनियम और ऑटोमोबाइल जैसे कुछ इंडस्ट्रियल सामान को इससे बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि उन पर पहले से ही नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर अलग से टैरिफ लागू हैं.

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हालांकि, भारत या लिस्ट में शामिल किसी दूसरे देश पर फाइनल ट्रंप टैरिफ रेट फिलहाल तय नहीं हुए हैं. लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने बार-बार इशारा किया है कि ट्रंप प्रशासन 2025 में लगाए गए टैरिफ के बराबर ड्यूटी लगाना चाहता है. यहां ये भी बताया गया है कि इसका असर सभी देशों पर एक जैसा होने की उम्मीद नहीं है. सूत्रों के मुताबिक, जापान, ईयू और साउथ कोरिया, जिन्होंने US के साथ ट्रेड अरेंजमेंट पर बात की थी, उन पर 15% या उससे कम टैरिफ लग सकता है.

दूसरी ओर US Govt के साथ उनके अलग-अलग ट्रेड एग्रीमेंट की शर्तों की वजह से भारत और वियतनाम पर टैरिफ इन देशों की तुलना में ज्यादा हो सकते हैं. हालांकि, सबसे अधिक टैरिफ का खतरा चीन पर दिख रहा है, क्योंकि चीन में सब्सिडी बहुत ज्यादा हैं.

भारत-US ट्रेड डील का क्या होगा?

प्रस्तावित ट्रंप टैरिफ कार्रवाई से US के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने की भारत की कोशिशें और मुश्किल हो सकती हैं. दोनों देशों ने 7 फरवरी, 2026 को एक अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क की घोषणा की थी और इसके तहत अमेरिका भारतीय सामानों पर अपने रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने और भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद (India Russian Oil Import) पर लगाए गए 25% के सेकंडरी टैरिफ को वापस लेने पर सहमत हुआ था, जो कि जुर्माने के तौर पर लगाया गया था.

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ठीक उसी महीने के बाद यह ट्रेड एग्रीमेंट तब अनिश्चित हो गया, जब US सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए ट्रंप टैरिफ को रद्द कर दिया. SC के फैसले ने अमेरिका को अपने टैरिफ अरेंजमेंट पर फिर से सोचने और अलग-अलग देशों से इंपोर्ट पर ड्यूटी के लिए एक नया फ्रेमवर्क बनाने पर मजबूर किया. भारतीय कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने भी बीते 18 नवंबर को कहा था कि जब तक नया अमेरिकन टैरिफ स्ट्रक्चर तय नहीं होता, तब तक India-US FTA पर फॉर्मल साइन नहीं कर सकते.

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