कांग्रेस की 181 सीटों की डिमांड मानेगी सपा? यूपी में सीट शेयरिंग पर जल्द होगी अहम बैठक

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर 181 सीटों की मांग किए जाने की जानकारी सामने आई है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इनमें करीब 22 सीटें ऐसी हैं, जहां समाजवादी पार्टी ने 2022 में जीत हासिल की थी.

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हालांकि, अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मंगलवार को होने वाली सीट शेयरिंग की बैठक नहीं होगी. सूत्रों के मुताबिक, सोनिया गांधी की किताब लॉन्च के कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई. इसमें दोनों पार्टियों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर सहमति बनी है. अगले 2-3 दिनों में दोनों दलों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाएगा. इसके बाद ही सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू होगी.

दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत में सीट-दर-सीट फॉर्मूले पर मंथन किया जाएगा. दिलचस्प यह है कि सीटों की संख्या से ज्यादा जीत की संभावना को प्राथमिकता देने की बात अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं. अब कांग्रेस भी इसी दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है. सोमवार को राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को सम्मानजनक हिस्सेदारी के साथ क्वालिटी सीटों पर ध्यान देने का संदेश दिया था.

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कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने के बाद ही सीटों पर चर्चा

कांग्रेस की ओर से बैठक में राजेंद्र पाल गौतम, आराधना मिश्रा मोना, इमरान मसूद और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता वीरेंद्र चौधरी शामिल होने थे. जानकारी के मुताबिक, प्रियंका गांधी की ओर से इन सभी नेताओं को दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए थे. हालांकि, अब मंगलवार को होने वाली बातचीत टल गई है और दोनों दलों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने के बाद ही सीटों पर चर्चा होगी. कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अलग-अलग राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटियों का भी गठन किया है. उत्तर प्रदेश के लिए अजय माकन को चेयरपर्सन बनाया गया है. उनके साथ असलम शेख और बी. वी. श्रीनिवास को कमेटी में शामिल किया गया है.

सम्मानजनक हो सीट बंटवारा

इससे पहले सोमवार को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन की रणनीति और सीटों के बंटवारे को लेकर अहम बैठक की. इसमें राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी को सीटों की संख्या से ज्यादा उनकी गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा. यानी कांग्रेस को उन सीटों पर प्राथमिकता देनी चाहिए, जहां उसका संगठन मजबूत है और उम्मीदवार के जीतने की संभावना अधिक है. राहुल गांधी का यह संदेश सपा के साथ होने वाली बातचीत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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सीट नहीं, जीत जरूरी

दरअसल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि गठबंधन में सीटों की संख्या से ज्यादा जीत महत्वपूर्ण है. उनका जोर इस बात पर रहा है कि सीटों का बंटवारा चुनावी संभावनाओं और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर होना चाहिए. ऐसे में कांग्रेस और सपा के रुख में एक समानता दिखाई दे रही है. दोनों दल ऐसी सीटों पर समझौता करना चाहते हैं, जहां गठबंधन का उम्मीदवार भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में हो.

हिस्सेदारी तय करना आसान नहीं

हालांकि, सीटों की पहचान और हिस्सेदारी तय करना दोनों दलों के लिए आसान नहीं होगा. कांग्रेस अपनी संगठनात्मक ताकत, पुराने चुनावी प्रदर्शन और स्थानीय प्रभाव के आधार पर सीटों की मांग करेगी. वहीं, सपा अपने मौजूदा राजनीतिक प्रभाव और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखेगी. कई सीटों पर दोनों दलों की दावेदारी भी सामने आ सकती है.

मंगलवार की बैठक में इन्हीं संभावित टकराव वाली सीटों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है. फिलहाल बातचीत का पहला चरण है, इसलिए किसी अंतिम समझौते की संभावना के बजाय सीटों पर दावेदारी और प्राथमिकताओं को समझने पर जोर रहेगा. बैठक के बाद यह संकेत मिल सकता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे के लिए किस दिशा में आगे बढ़ेगा. दोनों दलों के लिए चुनौती सम्मानजनक हिस्सेदारी के साथ भाजपा के खिलाफ मजबूत चुनावी रणनीति तैयार करने की है.

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