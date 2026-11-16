सोनिया गांधी ने शादी में पहनी थी ये खास साड़ी, नेहरू ने जेल में काता था धागा

सोनिया गांधी का नाम सुनते ही उनकी साड़ी पहने हुए तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है. यह भारतीय लिबास सालों से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की सार्वजनिक पहचान का अहम हिस्सा रहा है. राजनीतिक रैलियों में सलीके से पहनी गई सूती साड़ी से लेकर

सार्वजनिक कार्यक्रमों में सादी हथकरघा साड़ी तक, हमेशा से उनकी पहचान बनी रहीं.

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हार्पर बाजार इंडिया के 'द कलेक्टर्स इश्यू' के लिए रचना भसीन को दिए एक खास इंटरव्यू में सोनिया गांधी ने बताया कि साड़ी के साथ उनका रिश्ता एक ऐसी चुनौती के साथ शुरू हुआ था, जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी. यह इंटरव्यू उनकी आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के जारी होने के बाद प्रकाशित हुआ.

इस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अपनी पहली साड़ी या इससे जुड़ा कोई खास लम्हा याद है तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्हें साड़ी पहनने में काफी परेशानी होती थी. उन्होंने कहा, 'मुझे साड़ी पहनने से डर लगता था! मुझे लगता था कि पश्चिमी देशों की महिलाएं साड़ी में बहुत अजीब और असहज दिखती हैं.' लेकिन, धीरे-धीरे उनकी यह सोच बदल गई. उन्होंने खुद साड़ी पहनना और उसे सही तरीके से संभालना सीखा.

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उन्होंने आगे बताया, 'लेकिन मुझे इसे पहनना सीखना ही था और इसे ठीक से पहनने में मुझे समय लगा. जब मैंने इसे पहनना सीख लिया और इसकी आदत हो गई तो मुझे यह पसंद आने लगी. अब मुझे सच में लगता है कि साड़ी दुनिया का सबसे खूबसूरत और शानदार लिबास है.' सोनिया गांधी ने इस बात पर भी अपनी राय रखी कि कैसे साड़ियां कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती हैं.

एक साड़ी दिल के सबसे करीब

इस बारे में उन्होंने कहा, 'शायद कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है. लेकिन आप उन्हें संभालकर रखते हैं और कई साल बाद फिर पहन सकते हैं, क्योंकि तब तक फैशन दोबारा लौट आता है. मेरे पास मेरी सास की कुछ साड़ियां हैं और वो मेरे लिए बेहद कीमती हैं.' हालांकि, इतने सालों में पहनी गई तमाम साड़ियों में से एक साड़ी उनके दिल के सबसे करीब है. यह उनकी शादी की साड़ी है.

सोनिया गांधी ने बताया, 'मेरी सभी साड़ियों में सबसे खास शादी की साड़ी है. इसका धागा जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की लड़ाई के दौरान जेल में रहते हुए काता था.'

सोनिया गांधी ने 1968 में राजीव गांधी से शादी की थी. इस मौके पर उन्होंने हल्की गुलाबी रंग की खादी की साड़ी पहनी थी. इस साड़ी का धागा जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में रहते हुए काता था. यह साड़ी उन्हें इंदिरा गांधी ने दी थी. इस वजह से यह साड़ी उनके दिल के सबसे करीब है और नेहरू-गांधी परिवार के इतिहास से भी जुड़ी हुई है.

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हार्पर बाजार इंडिया के कवर शूट के लिए भी सोनिया गांधी ने गुलाबी रंग की एक खूबसूरत हथकरघा साड़ी पहनी थी. इस साड़ी पर लाल और सुनहरे रंग का बॉर्डर था. इसे तानबान ने तैयार किया था. इस फोटोशूट की तस्वीरें उनके नाती रैहान वाड्रा ने खींची थीं. जबकि उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनका लुक तैयार किया.

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