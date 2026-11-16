पहली बार आमने-सामने होंगे 'द बिग थ्री', ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग की मीटिंग को चीन ने कहा- ग्राउंड ब्रेकिंग

वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक ऐसी मुलाकात होने जा रही है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग त्रिपक्षीय बैठक में आमने-सामने होंगे. ऐसा अबतक नहीं हुआ है. 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में होने वाली इस बैठक को चीन ने ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण बताया है.

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इस मीटिंग में दुनिया को प्रभावित करने लगभग तमाम मुद्दों पर बात होगी. इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु हथियार, युद्ध जैसे मुद्दे शामिल हैं.

लेकिन सवाल सिर्फ तीन नेताओं की मुलाकात का नहीं है, बल्कि यह है कि क्या दुनिया की तीन बड़ी ताकतें मिलकर नए वर्ल्ड ऑर्डर की कोई पटकथा लिखने जा रही हैं?

चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी करेंगे. यह बैठक 18-19 नवंबर को होने वाले 33वें एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) समिट के दौरान होगी. माओ निंग के मुताबिक, तीनों नेता विश्व शांति और बड़ी शक्तियों के बीच रणनीतिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर विस्तार से विचारों का आदान-प्रदान करेंगे. उन्होंने इसे ऐसी बैठक बताया जिसका ऐतिहासिक महत्व है.

परमाणु हथियारों से AI तक, एजेंडे में क्या-क्या?

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इस बैठक का सबसे अहम पहलू परमाणु हथियारों पर बातचीत हो सकती है. अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करने वाली आखिरी बड़ी संधि न्यू स्टार्ट (New START) फरवरी 2026 में समाप्त हो गई. इसके बाद दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के रणनीतिक हथियारों पर कोई वैधानिक बाध्यकारी सीमा नहीं रह गई है.

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स के मुताबिक, ट्रंप दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या कम करने पर चर्चा करना चाहते हैं. हालांकि, चीन का परमाणु हथियारों का जखीरा अमेरिका और रूस की तुलना में काफी छोटा है. बीजिंग पहले ही त्रिपक्षीय परमाणु हथियार नियंत्रण व्यवस्था में शामिल होने को लेकर उत्साह नहीं दिखाता रहा है.

बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के सैन्य इस्तेमाल, खासकर परमाणु हथियारों से जुड़ी प्रणालियों में AI के इस्तेमाल को नियंत्रित करने पर भी चर्चा संभव है. इसके अलावा ईरान और पश्चिम एशिया में जारी तनाव भी बातचीत का हिस्सा बन सकता है. चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और उसके कच्चे तेल का प्रमुख खरीदार है, इसलिए इस संघर्ष में उसके आर्थिक हित भी जुड़े हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस मीटिंग में इकोनॉमी और ट्रेड पर बात होगी. ट्रंप ने कहा कि इसके अलावा परमाणु निरस्त्रीकरण, ईरान और यूक्रेन पर भी चर्चा होगी. ट्रंप ने कहा कि वे किम जोंग उन से भी मिल सकते हैं.

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यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की संभावना कम

हालांकि यूक्रेन युद्ध इस बैठक के एजेंडे में शामिल होने की संभावना कम है. एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक वॉशिंगटन इस मुद्दे पर रूस के साथ अलग से बातचीत कर रहा है. रूस भी इस युद्ध को लेकर त्रिपक्षीय चर्चा में शामिल होने को लेकर अनिच्छुक बताया जा रहा है.

चीन, रूस अमेरिका UN के स्थायी सदस्य

चीन, रूस और अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य हैं और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं.

चीन ने कहा कि, "मौजूदा हालात में, वैश्विक चुनौतियों से निपटने और विश्व शांति व स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इन तीनों देशों की अहम जिम्मेदारी है कि वे मिलकर काम करें." उन्होंने आगे कहा कि आपसी बातचीत को मजबूत करना, मतभेदों को सुलझाना और स्थिर संबंध बनाए रखना तीनों देशों के हित में है.

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