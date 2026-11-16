Sunil Lahri on Ramayana Trolling: 'मैं सच्चा सनातनी हूं', रामायण के खिलाफ बोलने पर मिले ताने, सुनील लहरी ने की बोलती बंद

रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रामायण पर विवाद थम नहीं रहा है. एक ओर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के झंडे गाड़ रही है. दूसरी तरफ इसे लेकर सामने आए रिस्पॉन्स पर बहस नहीं रुक रही है. बीते दिनों स्टैंडअप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर ने रामानंद सागर की रामायण की स्टारकास्ट पर कमेंट किया था. अब वरुण को सुनील लहरी ने जवाब दिया है.

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वरुण ने X पर ओरिजनल रामायण के सितारों पर कमेंट कर कहा था कि वे लोग नई फिल्म पर ऐसे हक जता रहे हैं, जैसे वो खुद भगवान के असली अवतार हों. वरुण की ये बात रामानंद सागर के शो में लक्ष्मण का रोल करने वाले एक्टर सुनील लहरी को अच्छी नहीं लगी. एक्टर ने वीडियो शेयर कर बताया कि वो वरुण को पहले नहीं जानते थे. उनके एक दोस्त ने वरुण के बारे में उन्हें बताया.

Actors from Ramanand Sagar’s Ramayana commenting on the new film with the entitlement as if they are actual avatars. — वरुण 🇮🇳 (@varungrover) November 12, 2026

सुनील का वरुण ग्रोवर को जवाब

वो कहते हैं- उन साहब ने एक कमेंट पास किया है. लोगों ने वो कमेंट देखा और उन्हें जवाब भी दिया. मैं भी इस पर रिएक्ट करना चाहता हूं. इनकी सोच के हिसाब से पुरानी रामायण के एक्टर्स खुद को अपने द्वारा निभाए गए कैरक्टर्स का अवतार समझते हैं. ये इन साहब की सोच है, हमारी नहीं. हमने पूरी निष्ठा और आदर से अपना काम किया है. तभी तकरीबन 40 साल से हमें लोगों का बेशुमार प्यार मिल रहा है. हमने अपनी मान और मर्यादा बनाकर रखने की पूरी कोशिश की है. हमने ऐसा जबरदस्ती नहीं किया है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर किया है.

रामायण पर सुनील ने क्या कहा था?

सुनील के मुताबिक, नई रामायण में भक्ति भाव और दिव्यता कम थी. विजुअल इफेक्ट्स अच्छे थे. रावण के महिमामंडन का भी उन्होंने जिक्र किया था.



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''इन साहब ने नई रामायण पर मेरे किए गए कमेंट पर ये बात कही थी. मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं सच्चा भारतीय हूं. सनातनी हूं. एक हिंदू होने के नाते अगर कोई चीज मुझे लगेगी कि हमारी आस्था में सही नहीं है तो उसे बताना मेरी जिम्मेदारी है. इस नई रामायण में राम जी के प्रति दिव्यता कम लगी थी.'' सुनील ने बताया कि ताड़का, केवट, अहिल्या के सीन्स मेकर्स नहीं दिखाए. इन सबके सीन्स दिखाने पर राम जी की दिव्यता, उनका भगवान स्वरूप दिखता.

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