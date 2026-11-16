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फैक्ट चेक: एमएलसी चुनाव में झटका लगने के बाद बीजेपी प्रवक्ता से भिड़े संजय निरुपम? ये वीडियो पुराना है

किकर-संजय निरुपम और प्रेम शुक्ल की बहस का वायरल वीडियो अगस्त 2023 का है, जब निरुपम कांग्रेस में थे. इसे हालिया एमएलसी चुनाव के बाद का बताकर शेयर किया जा रहा है.

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आजतक फैक्ट चेक

दावा
शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम और बीजेपी नेता प्रेम शुक्ल एक हालिया टीवी डिबेट के दौरान आपस में झगड़ पड़े.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो अगस्त 2023 का है जब संजय निरुपम कांग्रेस में थे.

महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में महायुति गठबंधन को झटका लगने के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक टीवी शो का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम और बीजेपी नेता प्रेम शुक्ल के बीच तीखी तकरार हो रही है.

वीडियो में संजय कहते हैं, "आश्रम में जो बाबा हैं, उनका मर्डर कर दिया तुमने. तुम्हारे ऊपर तो मर्डर का केस लगना चाहिए. तू अपने आश्रम के बाबा का मर्डर करके उस पर कब्जा करके बैठ गया." प्रतिक्रिया में प्रेम कहते हैं, "जेल जाने की तैयारी करो. गालीबाज और झूठे लोग जेल जाते हैं."

दरअसल, हाल के महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में पांच में से तीन सीटें महाविकास अघाड़ी ने जीतीं जबकि महायुति गठबंधन को दो ही सीटों से संतोष करना पड़ा था. इसके बाद बीजेपी ने शिवसेना शिंदे गुट पर आरोप लगाया कि उन्होंने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया.

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वीडियो में लिखा है, "भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट में सब गड़बड़ झाला शुरू है शिवसेना शिंदे गुट नेता संजय निरुपम और भाजपा नेता प्रेम शुक्ला एक दूसरे की पोल खोलते हुए आपस में ही लड़ गए चैनल पर."

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आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो हाल-फिलहाल का नहीं बल्कि साल 2023 का है. उस वक्त संजय निरुपम कांग्रेस में थे.

कैसे पता चली सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने से ये हमें 15 अगस्त, 2023 की एक रिपोर्ट में मिला. यहां वायरल वीडियो वाले हिस्से को करीब 6 मिनट 50 सेकेंड पर देखा जा सकता है.

स्वतंत्रा दिवस पर हुई इस टीवी की बहस के दौरान संजय निरुपम और प्रेम शुक्ल की तीखी नोकझोंक हो गई थी. रिपोर्ट में देखा जा सकता है कि प्रेम शुक्ल, संजय निरुपम से कहते हैं कि उन्होंने 1998 में सोनिया गांधी को बारबाला कहा था. इसके बाद ही बात बढ़ती है और संजय, प्रेम पर खूब बरसते हैं और उन पर कई आरोप लगाते हैं.

संजय निरुपम का राजनीतिक सफर

पत्रकारिता से राजनीति में आने वाले संजय निरुपम दो बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं. वो 1993 से 2005 तक अविभाजित शिवसेना में रहे और 2005 में कांग्रेस से जुड़ गए.  2009 में वो मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से सांसद बनकर संसद भी पहुंचे.  4 अप्रैल, 2024 को कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए छह साल के लिए निलंबित कर दिया. उसी दिन उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था. 3 मई, 2024 को वो शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए.   

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साफ है, तीन साल पुराना वीडियो महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी-शिवसेना शिंदे गुट के बीच टकराव का बताकर शेयर हो रहा है.  

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