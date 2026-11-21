उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले NDA के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर हलचल शुरू हो गई है. अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है. वहीं, लखनऊ में अनुप्रिया पटेल के पति और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से मुलाकात की. इन मुलाकातों के साथ ही NDA में सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत का दौर शुरू हो गया है.

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अनुप्रिया पटेल की नितिन नवीन से हुई मुलाकात को औपचारिक और शिष्टाचार भेंट बताया गया है. हालांकि, पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अब लखनऊ से दिल्ली तक NDA के सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है. ऐसे में आने वाले दिनों में यह चर्चा और आगे बढ़ सकती है.

जल्द हो सकता है सीटों पर फैसला

आने वाले समय में गठबंधन की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए बैठकों का दौर तेज होगा. सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मिलकर सभी सहयोगी दलों से बात करेंगे. इसके बाद सीट बंटवारे को लेकर जल्द फैसला होने की संभावना है.

सीटों पर सहमति कैसे बनेगी?

सहयोगी दलों के साथ बातचीत के बाद बीजेपी के नेता इसकी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को देंगे. सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा. फिलहाल, चर्चा का दौर शुरू हो गया है. अब सहयोगी दलों की मांग और बीजेपी के साथ उनकी सहमति के आधार पर सीटों का फॉर्मूला तय होगा.

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NDA में अपना दल (एस), राष्ट्रीय लोक दल, निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शामिल हैं. इन दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति बनाना बीजेपी के लिए अहम होगा.

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