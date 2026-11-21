मुंबई में कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​एक साथ यादगार शाम बिताते नजर आए. पति सिद्धार्थ के साथ आउटिंग के इस दौरान कियारा ने अपने स्टाइलिश लुक और फैशन से फ्रेंस को इंप्रेस कर दिया. कियारा पॉपी-पिंक (चमकीले गुलाबी) रंग की ड्रेस पहनें नजर आईं. लूज फिटिंग की इस ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं और अपनी ड्रेस से उन्होंने फैशन का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया. उनके साथ उनके पति सिद्धार्थ मल्होत्रा भी थे जिनका हाथ पकड़कर वो चलती दिखीं.

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पिंक मैक्सी ड्रेस में कियारा आडवाणी का शानदार लुक

कियारा ने चमकीले गुलाबी रंग की मैक्सी ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं. यह ड्रेस आधुनिक एलिगेंस और स्टाइल का एक बेहतरीन मेल थी. चमकदार और हल्की सिकुड़न वाली सिल्क से बनी यह ड्रेस शरीर पर बहुत खूबसूरती से फिट आ रही थी जो इसे आरामदायक और स्टाइलिश दोनों बनाती है.

इस ड्रेस की खासियत इसके नाजुक मुड़े हुए स्ट्रैप्स और सामने की तरफ बंधी एक नॉट थी जो कमर को एक अच्छा शेप दे रही थी. ड्रेस का कपड़ा नीचे तक बहुत ही शानदार तरीके से गिर रहा था, जिससे इसे एक बहुत ही एलिगेंट लुक मिल रहा था.

क्या है आउटफिट की कीमत

अगर कियारा की यह खूबसूरत गुलाबी ड्रेस आपको पसंद आई है और आप इसकी कीमत जानना चाहते हैं तो हमारे पास इसकी जानकारी है. यह शानदार ड्रेस लग्जरी फैशन ब्रांड JW एंडरसन की है और इसकी कीमत 1,250 पाउंड है जो भारतीय रुपयों में लगभग 1.43 लाख रुपये के बराबर है.

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चेहरे पर दिखा गुलाबी ग्लो

कियारा ने अपनी स्टाइलिंग को बहुत सिंपल रखा. उन्होंने फूलों के डिजाइन वाले चमकदार इयररिंग्स और एक बड़ी सिल्वर कॉकटेल रिंग पहनी थी. उनके बालों में हल्के वेव थे और बीच से मांग निकाली थी. उनका मेकअप भी बहुत फ्रेश और ग्लोइंग था, जिसमें आंखों का मेकअप और गुलाबी पिंक लिपस्टिक उनके लुक में चार चांद लगा रही थी.

सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​का लुक भी था खास

कियारा के चमकीले लुक के साथ तालमेल बिठाते हुए सिद्धार्थ ने एक सिंपल लेकिन स्टाइलिश आउटफिट चुना. उन्होंने सफेद रंग की एक ढीली-ढाली फुल-स्लीव टी-शर्ट पहनी थी, जिसकी आस्तीनों को उन्होंने थोड़ा ऊपर की तरफ मोड़ रखा था. इसके साथ उन्होंने ग्रे रंग की प्लीटेड पैंट पहनी थी.

अपने लुक में थोड़ा रंग जोड़ने के लिए उन्होंने एक चमकीले नारंगी स्ट्रैप वाली घड़ी पहनी थी जो कियारा के शानदार आउटफिट के साथ काफी अच्छी लग रही थी.

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