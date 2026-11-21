अनिरुद्ध रविचंदर ने एक बार फिर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस बार उन्होंने चेन्नई में अपनी पत्नी काव्या मारन के साथ होने वाले वेडिंग रिसेप्शन से कुछ घंटे पहले ही एक म्यूजिकल सरप्राइज दिया है. संगीतकार ने रजनीकांत की आने वाली फिल्म 'जेलर 2' के दो नए ट्रैक रिलीज किए, जिससे फैंस उनकी टाइमिंग से काफी इंप्रेस हुए.

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जैसे ही ये गाने रिलीज हुए, सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई. फैंस ने उन्हें "GOAT" (ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम) कहा, क्योंकि उन्होंने अपने रिसेप्शन के दिन भी नया म्यूजिक रिलीज किया.

इन ट्रैक्स को एक छोटे से नोट के साथ शेयर करते हुए अनिरुद्ध ने लिखा, 'ये रहे.' रजनीकांत की 'जेलर 2' के ये दो नए थीम ट्रैक - 'अनफिनिश्ड बिजनेस' (Unfinished Business) और 'बिंदास X हुकुम' (Bindaas X Hukum) - 21 नवंबर को रिलीज किए गए, जो काव्या मारन के साथ उनके वेडिंग रिसेप्शन से कुछ ही घंटे पहले की बात है.





ये ट्रैक फिल्म के 12-ट्रैक वाले ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंडट्रैक (OST) में नए एडिशन के रूप में आए हैं, जिसे 23 अक्टूबर 2026 को रिलीज किया गया था. जहां 'अनफिनिश्ड बिजनेस' फिल्म के सीक्वल में एक नया म्यूजिकल एडिशन जोड़ता है, वहीं 'बिंदास X हुकुम' फिल्म की 'बिंदास' थीम को इस फ्रेंचाइजी के मशहूर 'हुकुम' कनेक्शन के साथ मिलाता है.

फैंस के आए जमकर रिएक्शन

फैंस ने तुरंत कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन देना शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा, 'रिसेप्शन के दिन भी ट्वीट कर रहे हैं, 'GOATrudh'!" एक अन्य यूजर ने इसे 'वेडिंग ट्रीट' बताते हुए कमेंट किया, 'थलाइवा... वेडिंग ट्रीट के लिए धन्यवाद. शानदार ट्रैक हैं.' एक तीसरे फैन ने मजाक में कहा, 'भाई, रिसेप्शन के दिन भी काम का बोझ है.'

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@anirudhofficial thalaiva... wedding treat, thank you. Banger tracks — Ashwin (@AshwinCMusician) November 21, 2026

चेन्नई में काव्या-अनिरुद्ध का रिसेप्शन

म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की को-ओनर काव्या मारन, ग्रीस में अपनी निजी शादी के बाद 21 नवंबर को चेन्नई के ITC ग्रैंड चोला में एक शानदार वेडिंग रिसेप्शन दे रहे हैं. इस जश्न में कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुई हैं, जिनमें तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू और उनका परिवार, एक्टर सिद्धार्थ और अदिति राव हैदरी, और सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व क्रिकेटर केन विलियमसन, डेल स्टेन और डेनियल विटोरी शामिल हैं. मेहमानों की लिस्ट में सिनेमा, क्रिकेट और राजनीति की दुनिया के कई बड़े नाम भी शामिल होने की उम्मीद है.

रजनीकांत अपनी 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म के मचअवेटेड सीक्वल, 'जेलर 2' में 'टाइगर मुथुवेल पांडियन' के मशहूर किरदार में वापसी की. नेल्सन दिलीपकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित यह एक्शन एंटरटेनर फिल्म 15 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसे कलानिधि मारन ने 'सन पिक्चर्स' बैनर के तहत प्रोड्यूस किया है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया है.

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