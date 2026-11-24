उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी हुई है. इसी सिलसिले में जालौन में बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनसे जब राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सीएम का चेहरा कमल का फूल होगा.

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मथुरा में हुई बैठक के बाद 'राधे-राधे कमल खिला दे' के नारे को लेकर भी केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पहले लोग 'जय श्री राम' का नारा लगाते थे और अब 'राधे-राधे कमल खिला दे' का नारा लगा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को इससे परेशानी क्यों होती है. उन्होंने कहा कि यह चुनाव का मुद्दा नहीं है, बल्कि श्रद्धा, आस्था और विश्वास का मुद्दा है.

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "अगर उनको लगता है कि हमने लगा दिया राधे राधे तो वो अभी लगा दे राधे राधे." उन्होंने कहा कि एक जनपद में 'जय श्री राम' का नारा लगाया जा रहा है. पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन को लेकर कांग्रेस की टिप्पणी पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस वैसे ही सपने देख रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में सपा-कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है. उन्होंने कहा कि पंजाब में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी.

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पंजाब में भी बीजेपी सरकार

केशव मौर्या कहा कि जैसे पश्चिम बंगाल में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, वैसे ही पंजाब में भी इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी. जब उनसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि यूपी में सीएम का चेहरा कमल का फूल है.

सपा कांग्रेस गठबंधन पर भी निशाना

केशव प्रसाद मौर्य ने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले तो सपा-कांग्रेस की खिचड़ी पकती हुई नहीं दिखाई दे रही है. अगर पक गई तो इन्हें खाने का मजा इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि 2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनने जा रही है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी की वापसी कोई नहीं चाहता. केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों का संरक्षण करती है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने चार बार देखा है और आखिरी बार अखिलेश यादव के नेतृत्व में देखा था.

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उस समय पूरा उत्तर प्रदेश धू-धू करके जल रहा था और पूरा उत्तर प्रदेश बर्बाद हो रहा था. उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, किसानों और व्यापारियों समेत सभी का भविष्य चौपट हो रहा था.

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बुंदेलखंड में बंपर जीत

उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने जबरदस्त तरीके से 10 साल के अंदर काम किया है. उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की तस्वीर बदल गई है और यहां के लोगों की तकदीर बदलने का प्रयास किया जा रहा है. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी पूरे विश्वास के साथ कह सकती है कि जालौन की तीनों सीटें, बुंदेलखंड की 19 सीटें और 2027 में 2017 जैसी ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने के संकल्प के साथ पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है.

विधायकों के टिकट पर जवाब

विधायकों के टिकट को लेकर सामने आ रही चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड किसका टिकट काटेगा और किसे देगा, इस पर वह कुछ नहीं कह सकते. उन्होंने कहा कि एक ही बात है कि टिकट चाहे जिसे मिलेगा, कमल का फूल जरूर खिलेगा. समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने फिर 'राधे-राधे' वाले मुद्दे पर जवाब दिया. उन्होंने कहा कि पहले विकास के नाम पर चुनाव होने की बात कही जा रही थी, लेकिन मथुरा की बैठक के बाद 'राधे-राधे' को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.

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