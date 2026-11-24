iQOO 16 Launch Date: आईकू का यह नया फ्लैगशिप फोन भारत में दिसंबर 2026 में लॉन्च हो सकता है. Amazon पर इसकी एक प्रोमोशनल माइक्रोसाइट कुछ समय के लिए दिखाई दी थी, जिसे बाद में हटा दिया गया. फोन चीन में पहले ही लॉन्च हो चुका है, जहां इसमें 8,400mAh की बड़ी बैटरी, 165Hz की स्क्रीन और पीछे तीन 50 मेगापिक्सल कैमरे दिए गए हैं.

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iQOO 16 को लेकर भारत में हलचल तब बढ़ी जब ऐमेजॉन इंडिया पर इसका एक पेज कुछ समय के लिए लाइव दिखाई देने की खबर आई. टेक टिप्स्टर पारस गुगलानी ने इस पेज की जानकारी शेयर की थी.

दिसंबर में भारत आ सकता है iQOO 16

iQOO India के हेड निपुन मारया पहले ही कह चुके हैं कि iQOO 16 भारत में लॉन्च होगा. कंपनी ने इस फोन को India Mobile Congress 2026 में भी दिखाया था. अब ताजा रिपोर्ट्स में इसकी लॉन्चिंग दिसंबर में होने की बात कही जा रही है.

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कुछ टिप्स्टर का दावा है कि कंपनी दिसंबर के पहले हफ्ते में फोन के टीजर जारी कर सकती है और दूसरे या तीसरे हफ्ते में इसे लॉन्च किया जा सकता है. 15 से 17 दिसंबर के बीच लॉन्च की तारीख का भी दावा किया गया है. हालांकि, iQOO ने अभी तक किसी तारीख की पुष्टि नहीं की है.

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एक और दिलचस्प बात यह है कि फोन भारत में OriginOS 7 के साथ आ सकता है, जो Android 17 पर बेस्ड है. अगर ऐसा होता है, तो यह भारत में OriginOS 7 के साथ आने वाले शुरुआती iQOO फोन में शामिल होगा. Amazon माइक्रोसाइट की रिपोर्ट में भी इस सॉफ्टवेयर का जिक्र किया गया है.

Snapdragon की नई चिप से मिलेगी तेज परफॉर्मेंस

iQOO 16 की सबसे बड़ी खासियत इसका प्रोसेसर है. कंपनी ने भारत में आने वाले फोन के लिए Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिप की पुष्टि की है. यह 2nm तकनीक पर बनी चिप है और इसकी अधिकतम क्लॉक स्पीड 5.01GHz बताई गई है.

फोन में गेमिंग के लिए अलग Q4 चिप भी दी गई है. इसका काम गेम खेलते समय ग्राफिक्स और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में मदद करना है. इसके साथ 8,500 वर्ग मिलीमीटर का वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम दिया गया है, जो लंबे समय तक गेम खेलने पर फोन की गर्मी को संभालने में मदद कर सकता है.

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भारतीय मॉडल Geekbench पर भी दिखाई दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें 12GB RAM और Android 17 था. फोन ने Geekbench के सिंगल-कोर टेस्ट में 2,944 और मल्टी-कोर टेस्ट में 10,029 स्कोर किया. हालांकि, बेंचमार्क के नंबर रोजमर्रा के इस्तेमाल या लंबे गेमिंग सेशन में मिलने वाले परफॉर्मेंस की पूरी तस्वीर नहीं बताते.

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165Hz की स्क्रीन, गेमिंग के लिए खास फीचर

चीन में लॉन्च हुए iQOO 16 में 6.85 इंच की 2K AMOLED स्क्रीन दी गई है. यह सैमसंग के M16 डिस्प्ले पैनल का इस्तेमाल करती है और 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है.

आसान भाषा में समझें तो स्क्रीन एक सेकंड में 165 बार अपनी तस्वीर को रिफ्रेश कर सकती है. इससे तेज गति वाले गेम और स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग ज्यादा स्मूद दिख सकती है. फोन में 5,000Hz तक का इंस्टैंट टच सैंपलिंग रेट भी है, जिसका फायदा खास तौर पर गेमिंग के दौरान तेज टच रिस्पॉन्स में मिल सकता है.

डिस्प्ले की मैक्सिमम ब्राइटनेस हाई ब्राइटनेस मोड में 2,800 निट्स बताई गई है. इसमें एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी है, जिससे तेज रोशनी में स्क्रीन पर पड़ने वाला प्रतिबिंब कम करने में मदद मिल सकती है.

8400mAh बैटरी

iQOO 16 में 8,400mAh की बैटरी दी गई है. यह इस फोन के सबसे बड़े अट्रैक्शन्स में से एक है. आज भी कई महंगे स्मार्टफोन में 5,000mAh के आसपास की बैटरी मिलती है. ऐसे में 8,400mAh की क्षमता वाला फोन उन लोगों को लुभा सकता है जो गेमिंग, वीडियो और लगातार इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं.

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फोन 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है. यानी बड़ी बैटरी होने के बावजूद इसे तेजी से चार्ज करने का विकल्प मौजूद है.

पीछे तीन 50MP कैमरे, 3x ऑप्टिकल जूम भी

कैमरे के मामले में भी iQOO 16 में दमदार हार्डवेयर दिया गया है. चीन में लॉन्च हुए मॉडल के पीछे तीन कैमरे हैं और तीनों 50 मेगापिक्सल के हैं. इसका मुख्य कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जिसमें OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है. यह हाथ हिलने से फोटो और वीडियो में आने वाले असर को कम करने में मदद करता है. दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है, जिससे ज्यादा बड़े हिस्से की तस्वीर ली जा सकती है.

तीसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है. यह 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है. कंपनी के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, डिजिटल जूम 100x तक जा सकता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

चीन में कितनी है कीमत, भारत में कितना महंगा होगा?

iQOO 16 को चीन में 5,999 युआन की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. यह भारतीय मुद्रा में करीब 86,000 रुपये बैठती है. इस कीमत पर 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाला मॉडल मिलता है.

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चीन में इसके दूसरे वेरिएंट भी उपलब्ध हैं. 12GB RAM और 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 6,799 युआन, जबकि 16GB RAM और 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 7,499 युआन है. सबसे महंगे 16GB RAM और 1TB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 8,499 युआन रखी गई है.

भारत में इसकी कीमत को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फोन की शुरुआती कीमत करीब ₹89,999 हो सकती है. यानी यह एक लाख रुपये के आसपास के प्रीमियम फोन के मुकाबले में उतर सकता है. लेकिन इसे अभी लीक पर आधारित अनुमान ही समझना चाहिए.

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