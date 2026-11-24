उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक मादा गुलदार रातभर खेत में फंसी रही. पैर में लोहे का तार उलझने के कारण वह पूरी रात खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करती रही. सुबह खेतों पर पहुंचे ग्रामीणों ने उसे देखा तो इलाके में अफरा-तफरी मच गई. गुलदार की दहाड़ सुनकर लोग सहम गए. सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. कई घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गुलदार को सुरक्षित तार से निकालकर पिंजरे में बंद कर लिया गया. हालांकि, उसका एक पैर घायल हो गया है.

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मामला नजीबाबाद क्षेत्र के अकबरपुर चोंगावा गांव का है. यहां रामसिंह और रामअवतार नाम के दो भाइयों के खेत में पेड़ की जड़ के पास लोहे का तार लगा था. रात के दौरान इसी तार में गुलदार का पैर फंस गया. काफी कोशिशों के बाद भी वह खुद को आजाद नहीं कर सकी.

सुबह जब ग्रामीण खेतों की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी नजर तार में फंसे गुलदार पर पड़ी. देखते ही देखते खबर पूरे गांव में फैल गई. आसपास के गांवों और कस्बे से भी लोग उसे देखने पहुंचने लगे. गुलदार की दहाड़ से मौके पर मौजूद लोग दहशत में थे. कुछ लोग वीडियो बनाने के लिए गुलदार के करीब जाने लगे. इस पर गंग नहर चौकी की पुलिस ने उन्हें फटकार लगाई और सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा. पुलिस ने लोगों को समझाया कि करीब जाने की कोशिश जानलेवा हो सकती है.

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कई घंटे की मशक्कत के बाद पिंजरे में कैद

ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम पिंजरे और रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची. टीम ने सावधानी से गुलदार को तार से निकालने का अभियान शुरू किया. कई घंटे की कोशिशों के बाद उसे तार से मुक्त कर पिंजरे में बंद कर लिया गया. वन रेंजर हरगोविंद के मुताबिक, पकड़ी गई गुलदार मादा है और उसकी उम्र करीब पांच साल है. तार में पैर फंसने से वह घायल हो गई है. उसे उपचार के लिए भेजा गया है.

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गुलदार के रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. जिस खेत में सुबह से दहशत का माहौल था, वहां अब लोगों की चिंता कम हुई है. हालांकि, इस घटना ने एक बार फिर गांवों के आसपास वन्यजीवों की मौजूदगी और खेतों में लगे तारों से उनके घायल होने के खतरे को सामने ला दिया है.

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