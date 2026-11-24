ऋतिक रोशन की लास्ट फिल्म वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई थी, जिसकी उम्मीद फैंस को थी. फिल्म को फ्लॉप घोषित किया गया. वॉर 2 में तेलुगू सुपरस्टार जूनियर एनटीआर, कियारा आडवाणी, और अनिल कपूर जैसे सितारे थे. वहीं, ये YRF के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा थी. वॉर का पहला पार्ट ब्लॉकबस्टर था, इसलिए इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार किया गया था.

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वॉर 2 की फ्लॉप पर बोले अयान

फिल्म वॉर 2 को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र, ये जवानी है दीवानी, वेक अप सिड जैसी फिल्में बनाई थीं. ये उनकी पहली बड़ी बजट की एक्शन-थ्रिलर फिल्म थी. वॉर 2 की असफलता के एक साल बाद अयान ने इसपर बात की है. गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में उन्होंने बताया कि ये फ्रैंचाइजी उनकी नहीं थी. वो बतौर डायरेक्टर इससे जुड़े, जिसकी स्टोरी भी अयान ने नहीं लिखी थी.

अयान ने कहा- मैंने इस फिल्म को डायरेक्ट करने का फैसला लिया था, लेकिन इसकी मेन कहानी यशराज फिल्म्स में तैयार हुई थी. इसे वॉर के राइटर्स, सिद्धार्थ आनंद और आदित्य चोपड़ा के नेतृत्व में तैयार किया गया था. मैंने वॉर 2 पर बहुत मेहनत की. ये एक ऐसी फ्रेंचाइजी थी, जो किसी और की थी. हमने इस फिल्म के लिए पूरी मेहनत की, लेकिन हमें वो नतीजा नहीं मिला, जिसकी हमने उम्मीद की थी.

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बता दें कि 'वॉर 2' की कहानी श्रीधर राघवन, अब्बास टायरवाला और आदित्य चोपड़ा ने लिखी थी जिन्होंने पहले पठान, टाइगर 3 की स्क्रिप्ट पर भी काम किया था. ये जूनियर एनटीआर का बॉलीवुड डेब्यू भी था.

कैसे बनी वॉर 2?

साल 2019 में आई सिद्धार्थ आनंद की फिल्म वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म ने दुनियाभर में करीब 471 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल थी.

पहली फिल्म की सफलता को देखते हुए मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट बनाने का फैसला किया. हालांकि, फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी सिद्धार्थ आनंद की जगह अयान मुखर्जी को दी गई. करीब 300-400 करोड़ रुपये के बजट में बनी ये फिल्म 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वैसा कमाल नहीं दिखा पाई जैसा इसके पहले पार्ट ने किया था.

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