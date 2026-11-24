राहु-केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है. 5 दिसंबर को पाप ग्रह राहु और केतु की चाल बदलने वाली है. इस दिन राहु कुंभ से मकर और केतु सिंह से कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं. इन राशियों में राहु-केतु अगले करीब डेढ़ साल तक रहेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि इस राशि परिवर्तन के बाद राहु-केतु कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ तो कुछ राशियों को भयंकर नुकसान दे सकते हैं. आइए जानते हैं कि राहु-केतु का यह गोचर सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है.

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मेष राशि

मेष राशि के जातकों के कर्म भाव में राहु का गोचर होगा. नौकरी और कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं. काम की जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा. करियर में नई दिशा मिलने के संकेत हैं. वहीं, केतु चौथे भाव में रहेंगे, जिससे घर-परिवार और सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए समय निकालना जरूरी रहेगा.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के भाग्य भाव में राहु का प्रवेश होगा. यात्रा, उच्च शिक्षा और नई चीजें सीखने के प्रति रुचि बढ़ सकती है. कुछ लोगों को करियर में आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते तलाशने का अवसर मिलेगा. केतु तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे भाई-बहनों, छोटी यात्राओं और संवाद से जुड़े मामलों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

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मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के अष्टम भाव में राहु का गोचर होगा. इस दौरान अचानक होने वाले बदलावों के प्रति सतर्क रहना होगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें और बिना पूरी जानकारी के निवेश न करें. केतु दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे परिवार, बचत और वाणी से जुड़े मामलों पर ध्यान देने की जरूरत होगी. बातचीत में संयम बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के सातवें भाव में राहु और लग्न यानी पहले भाव में केतु का गोचर होगा. वैवाहिक जीवन और साझेदारी से जुड़े मामलों में समझदारी बरतनी होगी. किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है. अपनी सेहत, मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन को प्राथमिकता दें. दूसरों की बात सुनकर फैसले लेना बेहतर रहेगा.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के छठे भाव में राहु का गोचर होगा. नौकरी, प्रतियोगिता और विरोधियों से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. मेहनत और रणनीति से चुनौतियों का सामना कर पाएंगे. केतु बारहवें भाव में रहेंगे, इसलिए खर्च, नींद और मानसिक थकान से जुड़े मामलों पर ध्यान देना जरूरी होगा. अपनी दिनचर्या संतुलित रखें.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के पांचवें भाव में राहु प्रवेश करेंगे. शिक्षा, प्रेम संबंध और संतान से जुड़े मामलों में नए अनुभव मिल सकते हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत होगी. निवेश के मामलों में जल्दबाजी से बचें. केतु ग्यारहवें भाव में रहेंगे, जिससे मित्रों, सामाजिक संपर्कों और लाभ से जुड़े मामलों में बदलाव संभव है.

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तुला राशि

तुला राशि के जातकों के चौथे भाव में राहु का गोचर होगा. घर, जमीन, संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है. पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए अपनों को समय देना जरूरी होगा. केतु दसवें भाव में रहेंगे, जिससे नौकरी और करियर को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है. बड़े फैसले सोच-समझकर लें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के तीसरे भाव में राहु का प्रवेश होगा. साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि के संकेत हैं. अपने प्रयासों से नए काम शुरू करने और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ सकती है. केतु नौवें भाव में रहेंगे, जिससे धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों में रुचि बढ़ सकती है. यात्रा और गुरुजनों से जुड़े मामलों में भी बदलाव संभव है.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के दूसरे भाव में राहु का गोचर होगा. धन, बचत और पारिवारिक मामलों में कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आर्थिक फैसले लेते समय सावधानी बरतें. बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि वाणी से रिश्तों पर असर पड़ सकता है. केतु आठवें भाव में रहेंगे, जिससे अचानक सामने आने वाली परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों की लग्न राशि में राहु का प्रवेश होगा. इस दौरान महत्वाकांक्षाएं बढ़ सकती हैं और जीवन में कुछ बड़े बदलाव करने की इच्छा होगी. करियर और निजी जीवन से जुड़े अहम फैसले लेने पड़ सकते हैं. केतु सातवें भाव में रहेंगे, इसलिए वैवाहिक जीवन, साझेदारी और रिश्तों में आपसी समझ बनाए रखना जरूरी होगा. किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें.

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कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के बारहवें भाव में राहु का गोचर होगा. विदेश, लंबी यात्रा और खर्च से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है. विदेश जाने या वहां से जुड़े अवसरों पर विचार कर सकते हैं. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. केतु छठे भाव में रहेंगे, जिससे पुराने विवाद, नौकरी और कामकाज से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने का अवसर मिल सकता है.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के ग्यारहवें भाव में राहु का प्रवेश होगा. आय, लाभ और आर्थिक अवसरों से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. मित्रों, परिचितों और सामाजिक संपर्कों के जरिए फायदा मिलने की संभावना है. केतु पांचवें भाव में रहेंगे, इसलिए पढ़ाई, प्रेम संबंध और संतान से जुड़े मामलों में धैर्य बनाए रखें. भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचना बेहतर होगा.

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