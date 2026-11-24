Places to Visit in Pokhara: अगर आप हर बार छुट्टियों में शिमला-मनाली जाकर एक जैसी वादियां, भीड़भाड़ वाले बाजार और पहाड़ों के नजारे देखकर थोड़ा बोर हो गए हैं तो इस बार विदेश में किसी नई जगह घूमने का प्लान बना सकते हैं. नेपाल का पोखरा ऐसी ही खूबसूरत जगह है, जहां पहुंचकर आपको पहाड़, झीलें, हरियाली और शांति का एक अलग ही एहसास होगा.

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यहां सुबह बर्फ से ढकी चोटियों का खूबसूरत नजारा देखने से लेकर झील में बोटिंग और आसमान में पैराग्लाइडिंग करने तक, घूमने और एडवेंचर के कई विकल्प मौजूद हैं. खास बात यह है कि पोखरा भारतीय पर्यटकों के लिए भी बजट फ्रेंडली ट्रिप हो सकती है. अगर आप कम खर्च में विदेश घूमना चाहते हैं और प्रकृति के बीच कुछ दिन सुकून से बिताने की तलाश में हैं तो पोखरा को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

पोखरा नेपाल की खूबसूरत टूरिस्ट सिटी है, जो अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला के शानदार नजारों के लिए मशहूर है. यहां एक तरफ शांत झीलें हैं, तो दूसरी तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और हरियाली से घिरी पहाड़ियां. यहां का लेकसाइड इलाका घूमने, कैफे में बैठने और शाम को झील किनारे टहलने के लिए काफी पसंद किया जाता है. अगर आपको पहाड़ों में शांति और प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद है, तो पोखरा आपको निराश नहीं करेगा.

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पोखरा में कहां-कहां घूम सकते हैं?

फेवा झील (Phewa Lake)

पोखरा की फेवा झील यहां के सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट में से एक है. झील के आसपास पहाड़ों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. यहां आप नाव की सवारी कर सकते हैं और झील के बीच बने ताल बाराही मंदिर तक जा सकते हैं. सुबह और शाम के समय यहां का माहौल बेहद खूबसूरत होता है. झील किनारे टहलना और कैफे में बैठकर नजारों का आनंद लेना भी अच्छा अनुभव है.

सारंगकोट (Sarangkot)

अगर आपको पहाड़ों पर सूर्योदय देखना पसंद है तो सारंगकोट जरूर जाएं. यह पोखरा का मशहूर व्यू पॉइंट है, जहां सुबह सूरज की पहली किरणें बर्फ से ढके हिमालय को सुनहरा बना देती हैं. यहां से अन्नपूर्णा और माछापुच्छ्रे (फिशटेल) पर्वत के खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं. यहां पैराग्लाइडिंग का भी मजा ले सकते हैं.

वर्ल्ड पीस (शांति स्तूप)

पोखरा की पहाड़ी पर बना वर्ल्ड पीस पगोडा सफेद रंग का खूबसूरत बौद्ध स्तूप है. यहां पहुंचने के बाद झील, शहर और आसपास के पहाड़ों का शानदार नजारा देखने को मिलता है. अगर आप भीड़ से दूर शांत माहौल में कुछ समय बिताना चाहते हैं तो यह जगह आपको काफी पसंद आएगी. यहां सड़क या झील पार करके पैदल रास्ते से भी पहुंच सकते हैं.

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डेविस फॉल्स

डेविस फॉल्स पोखरा का एक फेमस झरना है. यहां पानी एक गहरी चट्टानी जगह में गिरता है और आगे भूमिगत रास्ते में चला जाता है. बारिश के मौसम में झरने का पानी काफी तेज हो जाता है, जिससे इसका नजारा और भी शानदार दिखता है. यहां कुछ देर रुककर फोटोग्राफी कर सकते हैं और आसपास की प्राकृतिक खूबसूरती देख सकते हैं.

डेविस फॉल्स के पास ही गुप्तेश्वर महादेव गुफा है. यह एक प्राकृतिक गुफा है, जिसके अंदर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है. गुफा के भीतर चट्टानों के बीच से गुजरते रास्ते और प्राकृतिक बनावट देखने लायक हैं. यहां घूमने के लिए आपको कुछ सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं, इसलिए आरामदायक जूते पहनकर जाएं.

इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम

अगर आपको पहाड़ों, पर्वतारोहण और नेपाल की संस्कृति के बारे में जानना पसंद है तो इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम जा सकते हैं. यहां हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं, पर्वतारोहियों, स्थानीय समुदायों, वन्यजीवों और पहाड़ों से जुड़ा इतिहास देखने और समझने को मिलता है. यह जगह बच्चों और बड़ों दोनों के लिए अच्छी है.

अगर आप फेवा झील से अलग किसी शांत जगह पर समय बिताना चाहते हैं, तो बेगनास झील घूम सकते हैं. यह पोखरा से थोड़ी दूरी पर स्थित है और यहां पर्यटकों की भीड़ अपेक्षाकृत कम रहती है. झील के किनारे बैठकर खूबसूरत नजारे देख सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं और आसपास के शांत माहौल में सुकून महसूस कर सकते हैं.

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पोखरा घूमने का सबसे अच्छा समय

पोखरा घूमने के लिए अक्टूबर से नवंबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और आसमान साफ होने की वजह से पहाड़ों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं. मार्च और अप्रैल में भी यहां घूम सकते हैं. इस समय मौसम गर्म और आरामदायक रहता है, साथ ही पहाड़ियों पर फूल खिलने से आसपास की खूबसूरती बढ़ जाती है.

दिसंबर से फरवरी के बीच यहां ठंड रहती है लेकिन कई दिनों में आसमान साफ होता है. वहीं, जून से सितंबर तक मानसून रहता है. इस दौरान भारी बारिश हो सकती है और पहाड़ बादलों से ढके रहते हैं, इसलिए घूमने और एडवेंचर एक्टिविटीज में परेशानी हो सकती है.

कितने दिन का बनाएं पोखरा ट्रिप?

पोखरा घूमने के लिए 3 दिन का प्लान अच्छा रहेगा. इतने समय में आप झील, मंदिर, व्यू पॉइंट, गुफा और झरने आराम से घूम सकते हैं. अगर आप पैराग्लाइडिंग या आसपास के गांवों में ट्रेकिंग करना चाहते हैं, तो 1–2 दिन अतिरिक्त रख सकते हैं.

पोखरा कैसे पहुंचें?

पोखरा पहुंचने के लिए पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू जा सकते हैं. वहां से पोखरा के लिए फ्लाइट मिलती है, जिसमें लगभग 25 से 30 मिनट लगते हैं. सड़क से जाने पर टूरिस्ट बस या कार से लगभग 6 से 8 घंटे का समय लग सकता है. पोखरा पहुंचने के बाद लेकसाइड इलाके में होटल लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां से कई टूरिस्ट स्पॉट और घूमने-फिरने की जगहें आसानी से पहुंच सकते हैं.

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