अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी की 25 नवंबर को शादी है. उससे पहले तिलक, हल्दी, मेहंदी और संगीत जैसे रस्म हो रहे हैं और इन इवेंट से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. इन दिनों चर्चा में सिर्फ अनंत सिंह यानी छोटे सरकार की बेटी की शादी है. कोई शादी की तैयारी के वीडियो शेयर कर रहा है, तो कोई पंडाल सजाने के लिए मैदान से पानी सुखाते हुए मजदूरों की वीडियो बनाकर डाल रहा है. कहीं तिलक में आए मेहमानों और खाने की चर्चा हो रही है, तो कोई घुड़दौड़ के मैदान का वीडियो बनाकर शेयर कर रहा है.

और पढ़ें

इन दिनों सोशल मीडिया सिर्फ अनंत सिंह और उनके परिवार से जुड़ी एक्टिविटी से भरा पड़ा है. ऐसे में शादी से जुड़ी रस्मों और दूसरे इवेंट के भी वीडियो वायरल हो रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो शादी की किसी रस्म से जुड़े इवेंट का है, जिसमें अनंत सिंह और दूसरे मेहमान किसी महफिल में बैठे हुए हैं और सामने स्टेज पर डांसर और सिंगर परफर्म कर रहे हैं.

इस दौरान अनंत सिंह के बगल में बैठा एक शख्स नोटों की गड्डियां आर्टिस्ट के ऊपर उड़ाता दिखाई दे रहा है. इस दौरान छोटे सरकार का एक अलग ही अंदाज दिखाई दिया. वह एक ट्रैक सूट पहने सोफा पर बैठे नजर आए. उनके साथ एक लड़का बैठा हुआ था और वो गाने का एकटक लुत्फ उठाते नजर आएं.

इसी इवेंट का एक दूसरा भी वीडियो सामने आया है. इसमें अनंत सिंह सोफे पर अकेले उसी ट्रैक सूट में बैठे हुए हैं. वहीं फर्श पर बिखरे और सोफे के बगल में गिरे नोटों को उठाकर वह आगे खिसका दे रहे हैं. इसके अलावा वह अपने पैर को भी पीछे हटाते दिखाई दिए, ताकि कोई नोट उनके पैर के नीचे न दब जाए.

Advertisement

वहीं कुछ लोग जमीन पर बिखरे नोटों को उठाकर उसे स्टेज पर परफर्म कर रही डांसर को देते दिखाई दिए. बताया जा रहा है कि शायद ये हल्दी के रस्म के दिन का इवेंट था. क्योंकि, इस दौरान काफी लोग पीला कपड़ा पहने नजर आ रहे हैं.

25 नवंबर को अनंत सिंह की बेटी की शादी है. उससे पहले बारिश की वजह से तैयारियां प्रभावित हो गई. फिर भी इंतजाम में कहीं से कोई कमी होती नहीं दिखाई दे रही है. खाने-पीने के इंतजाम से लेकर मेहमानों और बारातियों के स्वागत की सारी तैयारियां जोर- शोर से चल रही है. इन तैयारियों की भी कई वीडियो सामने आए हैं.

---- समाप्त ----