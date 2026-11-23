रियलिटी शो बिग बॉस 20 के घर में इन दिनों कंटेस्टेंट लव गिल के साथ अपने बदलते समीकरणों और तकरार को लेकर स्काउट ओपी (ScoutOP) खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. लेकिन गेमिंग की दुनिया में तन्मय सिंह उर्फ स्काउट ओपी की पहचान रियलिटी शो के ड्रामे से कहीं बड़ी है. वहां उनके नाम और लाइवस्ट्रीम के पीछे एक बेहद तगड़ा फैनबेस है, जिसे 'स्काउट आर्मी' कहा जाता है.

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PUBG मोबाइल और BGMI के दौर से लेकर यूट्यूब और टीम ओनरशिप तक अपनी अलग धाक जमाने वाले स्काउट जब बिग बॉस में आए, तो शो की वोटिंग और चर्चाओं में भी उनकी इस 'आर्मी' की ताकत साफ नजर आई. आइए जानते हैं कौन हैं स्काउट ओपी और गेमिंंग में कैसे बनाया करियर?

GTA 6 की धूम और स्काउट ओपी की गैरमौजूदगी

6 सितंबर 2026 को बिग बॉस 20 में प्रवेश करने के बाद स्काउट ओपी मेन स्ट्रीम के एंटरटेनमेंट दर्शकों के बीच भी चर्चा में आ गए. लेकिन GTA 6 के बड़े लॉन्च के दौरान गेमिंग कम्युनिटी को उनकी अनुपस्थिति खास तौर पर महसूस हो रही है. जहां कई स्ट्रीमर्स और क्रिएटर्स नए गेम को लेकर दर्शकों से जुड़े हुए हैं, वहीं स्काउट के फॉलोअर्स उनके गेमप्ले और प्रतिक्रियाओं को याद कर रहे हैं.

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कौन हैं स्काउट ओपी? कमाई और करियर का सफर

स्काउट ओपी का असली नाम तन्मय सिंह है, जो गुजरात के वलसाड से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने 2018 के आसपास PUBG Mobile और बाद में बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंड‍िया (BGMI) के जरिए भारतीय ईस्पोर्ट्स और स्ट्रीमिंग में बड़ी पहचान बनाई. अपने करियर में वे TeamIND, Team SouL, Fnatic, Orange Rock और TeamXSpark जैसी ईस्पोर्ट्स टीमों व संगठनों से जुड़े रहे हैं.

कमाई को लेकर भी वे खासी सुर्खियों में रहे हैं. बिग बॉस 20 के प्रीमियर के दौरान होस्ट सलमान खान के साथ बातचीत में यह बात सामने आई थी कि तन्मय ईस्पोर्ट्स और गेमिंग से करीब 30 लाख रुपये प्रति माह कमाते हैं. स्काउट ने इस आंकड़े की पुष्टि करते हुए कहा था कि उनकी आमदनी चेक के जरिए आती है और यह पूरी तरह वैध ('व्हाइट') आय है. इस मासिक आंकड़े के आधार पर उनकी संभावित सालाना कमाई करीब 3.6 करोड़ रुपये बैठती है (हालांकि यह उनके बताए गए मासिक आंकड़े पर आधारित अनुमान है, न कि किसी स्वतंत्र ऑडिट का सत्यापित खुलासा).

गेमिंग क्रिएटर्स के लिए कमाई के रास्ते टूर्नामेंट, लाइवस्ट्रीमिंग, स्पॉन्सरशिप, ब्रांड कोलैबोरेशन और डिजिटल कंटेंट से जुड़े होते हैं, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी जीवनशैली व संपत्ति को लेकर भी समय-समय पर चर्चा होती रही है.

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लव गिल से कनेक्शन, सगाई का खुलासा और चर्चाएं

वहीं, बिग बॉस 20 के घर में स्काउट ओपी और लव गिल के बीच की नजदीकी और उसके बाद की खींचतान लगातार चर्चा का विषय बनी रही है. शो के एक वीकेंड का वार एपिसोड में होस्ट रोहित शेट्टी और स्काउट की पार्टनर काशवी हीरानंदानी के सामने दोनों की बॉन्डिंग को लेकर सवाल उठे थे. उसी दौरान स्काउट ने स्पष्ट किया था कि काशवी उनकी मंगेतर हैं, जबकि लव गिल ने स्काउट को पहले 'भाई जैसा' बताया था.

उस एपिसोड के बाद घर के भीतर भावनात्मक तनाव और बहस भी देखने को मिली जहां एक ओर लव गिल ने सार्वजनिक छवि और विवाद को लेकर अपनी नाराजगी व चिंता जाहिर की, जिसके बाद काशवी ने उनसे माफी भी मांगी. वहीं बाद के एपिसोड्स में लव स्काउट के बीच फिर से तकरार और दूरी सामने आई. एक प्रोमो में लव गिल ने यह तक कह दिया कि अब स्काउट उनके 'कुछ नहीं लगते', और उन्होंने अपने किरदार पर किसी तरह की टिप्पणी को लेकर सख्त रुख दिखाया था. फिलहाल ब‍िग बॉस के घर में उनके गेम से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ ज्यादा चर्चा में रही.

कुल मिलाकर, बिग बॉस 20 के घर में भले ही लव गिल के साथ विवादों और रिश्तों की चर्चाएं सुर्खियों में हों, लेकिन गेमिंग जगत में तन्मय सिंह उर्फ स्काउट ओपी की पहचान और उनकी कमाई की चर्चा आज भी उतनी ही बड़ी है.



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