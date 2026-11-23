कुछ दिनों से टेलीविजन का सबसे चर्चित कपल रहा एक्टर अविनाश मिश्रा और एक्ट्रेस ईशा सिंह सुर्खियों में हैं. दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, और सोशल मीडिया पर उनके अलग होने की कई वजहें सामने आ रही हैं. उनके कथित ब्रेकअप को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. अब दोनों के रिश्ते में दरार आने की खबरों के बीच ईशा के भाई रुद्राक्ष सिंह चौहान ने अविनाश के साथ अपनी व्हाट्सऐप बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इस चैट में अविनाश अपनी गलती मानते हुए माफी मांगते नजर आ रहे हैं.

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हाल ही में खबरें आई थीं कि ईशा को अविनाश के कथित धोखे के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईशा ने अविनाश को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया और उनके साथ तस्वीरें हटा दीं. फिर कुछ दिन पहले अविनाश ने ईशा से ब्रेकअप की खबरों के बीच 'बेवफा निकली है तू' और 'दूरियां' जैसे गाने बजाए थे. इसके बाद रुद्राक्ष ने उन पर कहानी को अपने पक्ष में करने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

अविनाश ने चैट में मांगी माफी?

23 नवंबर को ईशा के भाई रुद्राक्ष ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अविनाश के साथ व्हाट्सऐप पर हुई बातचीत में उनके कई वॉइस नोट्स के बाद एक्टर के मैसेज दिखाई दे रहे हैं. इन मैसेज में अविनाश अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगते नजर आए.

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अविनाश ने लिखा- भाई, मैं अपनी गलती का बचाव नहीं कर सकता और ना ही उसे सही ठहरा सकता हूं. मैंने जो किया, वो बहुत बड़ी गलती थी. मुझे खुद पर शर्मिंदगी है. तुम जो कुछ भी कह रहे हो, मैं उससे सहमत हूं. मैंने जो किया, उसके लिए दिल से माफी मांगता हूं.

इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए रुद्राक्ष ने अविनाश पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा- ये लो सबूत, 1 नवंबर को खुद ये अपनी गलती स्वीकार कर रहा है. और अब इसे बेवफा गाने बजाकर कहानी बदलने की हिम्मत कैसे हो रही है. रुद्राक्ष ने आगे लिखा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते.

Eisha was genuinely crying on 1Nov on Indian game show set as avinash cheating got exposed , maybe unlucky in love but got best brothers who is standing by her not only in private but public too She wants peace & wants to move on so let's respect that #EishaSingh https://t.co/ptEfGKJZ0D — ♥︎ ♡ (@sanely7307) November 23, 2026

ईशा नहीं बढ़ाना चाहती विवाद

रुद्राक्ष ने बाद में एक वीडियो मैसेज के जरिए इस पूरे विवाद पर अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि उनका परिवार किसी के लिए नफरत फैलाना या मामले को और बढ़ाना नहीं चाहता. ईशा भी इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहतीं. वो इस पूरे मामले को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं और चीजों को समझदारी से संभालना चाहती हैं.

हालांकि, रुद्राक्ष का कहना है कि वो अपनी बहन की चुप्पी का फायदा किसी को नहीं उठाने देंगे. उन्हें इस बात से नाराजगी है कि कथित तौर पर अपनी गलती की जिम्मेदारी लेने के बजाय मामले को दूसरा रूप देने की कोशिश की जा रही है.

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रुद्राक्ष ने कहा- मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी शांति का फायदा उठाए और बिना अपनी जिम्मेदारी स्वीकार किए गाने गाकर पूरी कहानी को पलटने की कोशिश करे. इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया. अब कोई इसे सच माने या नहीं, ये मेरी और उसकी चैट है.

Avinash Mishra spotted dancing in a club party, where he was heard saying on mic, "Jab personal life ki lagi padi ho, toh yahi gaana bajana chahiye." And guess which song plays next? "Bewafa, Bewafa, Bewafa Nikli Hai Tu!" This has sparked the ongoing breakup rumours about him & Eisha Singh again. Is Avinash trying to hint at something through this song? — Ojoswee 🦋 (@OjosweeShah) November 22, 2026

रजत दलाल भी हुए अविनाश से गुस्सा

अविनाश के 'बेवफा' गाने बजाने के बाद ईशा सिंह के 'राखी भाई' इंफ्लुएंसर रजत दलाल भी एक्टर पर भड़कते हुए दिखाई दिए. उन्होंने इस पूरे विवाद पर अपनी बहन का पक्ष लेते हुए एक्टर की क्लास लगाई. रजत ने अविनाश पर धोखा देने के आरोप के साथ कहा- मैंने उसे चार बार प्यार से समझाया है कि ईशा से दूर रहो. हमें फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया.

Rajat Dalal just shared a video in support of Eisha Singh, he looks angry 🤬 & threatening Avinash Mishra, he said: - Nada dhila ho jata hai toh kahin bhi so jata hai. - Bsdk, tu bahut sahi hai kya ? - Log thookna shuru karenge toh rukenge nahi. https://t.co/BlmTo80Dmq — Ojoswee 🦋 (@OjosweeShah) November 23, 2026

'तुम अपना काम करते रहो और हमसे दूर रहो. अब वो क्लब में गाना गा रहा है बेवफा निकली है तू. आखिर कौन-सा प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हो? क्या ये दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत शरीफ हो और तुम्हारे साथ गलत हुआ है? भाई, सुधर जाओ. ऐसी चीजें पोस्ट मत करो कि लोग तुम पर थूकें. ज्यादा भोला मत बन, यहां खतरों के स्टंट नहीं चल रहे. सेफ्टी नहीं मिलेगी, सबकुछ चला जाएगा. हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये स्टंट बाजी बंद कर दे. जो तुमने करना था, कर लिया अब हमसे दूर रहो.'

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