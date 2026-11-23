दिल्ली में वायु प्रदूषण के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों और उनके असर पर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ कदम उठाए गए हैं तो राज्यों को बताना चाहिए कि अब तक क्या किया गया है. मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने संबंधित पक्षों से पूरी जानकारी और विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा. इस मामले में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के एडवोकेट जनरल को अगली सुनवाई पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है.

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सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम (MCD) की ओर से पेश की गई स्थिति पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की. CJI ने कहा कि MCD कोर्ट के सामने बहुत अच्छी तस्वीर पेश कर रही है, इसलिए उसे इस संबंध में हलफनामा दाखिल करना चाहिए. कोर्ट ने सभी संबंधित एजेंसियों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए कामों की वास्तविक स्थिति सामने रखने को कहा. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केवल दावों के बजाय जमीनी स्तर पर किए गए उपायों और उनके असर का आकलन करना चाहता है.

दिल्ली में भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर सुनवाई के दौरान वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ECC) लगाने की अनुमति मिलने के बाद दिल्ली में आने वाले भारी वाहनों की संख्या में करीब 30 फीसदी की कमी आई है. इस पर CJI ने कहा कि किसी भी तरह का व्यापक प्रतिबंध लगाने के दूरगामी असर हो सकते हैं. दिल्ली में वाहनों की एंट्री पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, क्योंकि यहां रहने वाले लोगों के लिए सब्जियां, खाद्य सामग्री और दूसरी जरूरी चीजों की आपूर्ति भी बनाए रखनी होगी.

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CJI ने सुझाव दिया कि भले ही इस साल भारी व्यावसायिक वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगाना संभव न हो, लेकिन अगले पांच साल में इस दिशा में ठोस योजना क्यों नहीं बनाई जा सकती? उन्होंने कहा कि दिल्ली में भारी कमर्शियल वाहनों की एंट्री को खत्म करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार होना चाहिए. इसके लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों, दिल्ली की सीमाओं पर स्टोरेज शेड या अन्य व्यवस्थाओं जैसे विकल्प तलाशे जा सकते हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिबंध लगाने से आम लोगों पर गंभीर असर पड़ सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा सर्दियों में दिल्ली को प्रदूषण के मामले में कुछ राहत मिलने पर भी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि इस बार दिल्ली को प्रदूषण के स्तर के मामले में किस्मत का साथ मिला और प्रकृति ने भी मदद की. जस्टिस जेबी पारदीवाला/जस्टिस बागची की टिप्पणी के दौरान कहा गया कि इस सर्दी में लोग भाग्यशाली रहे. CJI ने कहा कि इसका श्रेय प्रकृति को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों के फेफड़ों को इस बार राहत मिली है. हालांकि कोर्ट ने संकेत दिया कि प्रदूषण से निपटने के लिए अतिरिक्त निर्देशों और उपायों पर आगे विचार किया जाएगा.

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सुनवाई के दौरान पड़ोसी राज्यों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह देखना होगा कि आसपास के राज्य प्रदूषण नियंत्रण के मामले में निष्क्रिय भूमिका क्यों निभा रहे हैं. कोर्ट इस बात की समीक्षा करेगा कि दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण कम करने के लिए राज्यों और संबंधित एजेंसियों की ओर से क्या अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगने का फैसला किया, ताकि प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों की पूरी तस्वीर सामने आ सके.

सुनवाई में BS-4 वाहनों से जुड़ी समस्या भी उठाई गई. वकील ने बताया कि BS-4 वाहनों का प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (PUC) बनना बंद होने से उनके मालिकों को गंभीर परेशानी हो रही है. इस वजह से कई लोगों को पेट्रोल तक नहीं मिल पा रहा है. इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि अदालत का उद्देश्य दिल्ली में केवल BS-6 वाहनों को अनुमति देने की दिशा में है, और अगर संभव हो तो यह व्यवस्था NCR तक लागू होनी चाहिए. हालांकि CJI ने इस मुद्दे पर फिलहाल यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने का निर्देश दिया और कहा कि कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता. यह व्यवस्था कम से कम एक महीने तक जारी रहेगी.

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अंत में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. कोर्ट ने सभी संबंधित राज्यों और एजेंसियों से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों, भारी वाहनों की आवाजाही, वैकल्पिक व्यवस्थाओं और BS-4 वाहनों से जुड़ी समस्याओं पर जानकारी देनी होगी. अगली सुनवाई में इन रिपोर्टों के आधार पर कोर्ट आगे के निर्देशों पर विचार करेगा.

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