बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी का जश्न लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस शादी में 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं. शादी की रस्मों और भव्य तैयारियों के बीच अनंत सिंह की समधन यानी दूल्हे की मां आशा देवी के शाही अंदाज और उनके दिए बयान की खूब चर्चा हो रही है.

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तिलक के फंक्शन से सामने आई तस्वीरों और वीडियो में आशा शादी समारोह के दौरान बनारसी साड़ी में उनका पारंपरिक और ठाठ-बाठ वाला लुक हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. इसके साथ ही जब मीडिया ने उनसे बहू के स्वागत और तैयारियों पर सवाल पूछा तो उन्होंने सास-बहू के रिश्ते पर ऐसी बात कही जिसने हर किसी का दिल जीत लिया.

गुलाबी साड़ी में अनंत सिंह की समधन

अनंत सिंह की समधन ने तिलक समारोह में मैजेंटा रंग की बनारसी स्टाइल सिल्क ब्रोकेड साड़ी पहनी थी. पूरी साड़ी पर सुनहरे जरी के धागों से फूलों और बेल-बूटे का बारीक काम किया गया था. साड़ी के किनारों पर चौड़ा पारंपरिक जरी बॉर्डर था जिस पर सुनहरे रंग के फूलों और मोटिफ की बुनाई थी. इसके साथ उन्होंने एक मैचिंग सॉलिड पिंक ब्लाउज पहना था.

सोने की जूलरी में लगीं सुंदर

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आशा देवी ने साड़ी के साथ सोने का हार पहना था और काले मोतियों और सोने की लड़ियों वाला लंबा मंगलसूत्र डाला था जिसके नीचे भारी नक्काशीदार गोल्ड पेंडेंट लगा था. इसके साथ गले के ऊपरी हिस्से में एक पतली गोल्ड चेन भी पहनी गई है. हाथों में उन्होंने वेलवेट वाली चूड़ियां और उसके किनारे जड़ाऊ कंगन पहने थे.

उन्होंने बालों में जूड़ा लगाया और काफी सुंदर मेकअप भी किया हुआ था. सुंदरता में वो वहां आए मेहमानों को भी टक्कर दे रही थीं.

बहू के लिए कही ये बात

आशा देवी से जब पूछा गया कि बहू के लिए क्या-क्या तैयारियां हो रही हैं और क्या उनकी भी इच्छा है कि वो अपनी बहू से सेवा करवाएं, पैर दबवाएं? इस पर उन्होंने कहा, 'नहीं मैं बहू नहीं बेटी ला रही हूं. वो घर में बेटी की तरह रहेगी. बेटी से कौन पैर दबवाता है. बेटियों की तो सेवा की जाती है. मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है. अगर बेटी कभी बीमार पड़ी तो मैं खुद उसकी सेवा करूंगी. बहू के लिए काफी तैयारियां हो रही हैं.'

अनंत सिंह की समधन आशा देवी

25 लाख मिठाइयां और 50 लाख रसगुल्ले और पूरे बिहार को दावत

अनंत सिंह ने अपनी बेटी की शादी के लिए पूरे बिहार को दावत दी है. शादी में मेहमानों के खानपान का इंतजाम भी खास चर्चा में है. यहां 150 से अधिक तरह के पकवान बन रहे हैं जिनमें अलग-अलग राज्यों के लोकप्रिय व्यंजनों के साथ बिहार और स्थानीय क्षेत्र के पारंपरिक पकवान भी शामिल होंगे.

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आयोजन से जुड़ी तैयारियों के मुताबिक, मेहमानों के लिए 25 लाख से ज्यादा मिठाइयां और करीब 50 लाख रसगुल्ले तैयार किए जा रहे हैं.

शादी में होगी घुड़दौड़ और विजेता को मिलेगी थार

शिवांगी की शादी में घुड़दौड़ की भी खूब चर्चा हो रही है. इसके लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से 20 से ज्यादा घोड़े पहुंच चुके हैं. बारिश की वजह से कुछ देर के लिए तैयारियां रोकी गईं लेकिन अब मैदान को दोबारा तैयार करने का काम शुरू हो गया है. इस प्रतियोगिता में जीतने वाले घोड़े के मालिक को प्रथम पुरस्कार के रूप में थार गाड़ी दी जाएगी.



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