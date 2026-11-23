बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी इन दिनों खूब चर्चा में है. शादी को यादगार बनाने के लिए उनके गांव नदवा में ऐसी तैयारियां चल रही हैं, जिनकी चर्चा दूर-दूर तक हो रही है. कहीं लाखों मेहमानों के खाने का इंतजाम किया जा रहा है तो कहीं मिठाइयां बनाने के लिए दूध के टैंकर पहुंच रहे हैं. लेकिन शादी का सबसे बड़ा आकर्षण घुड़दौड़ प्रतियोगिता होने जा रही है. खास बात यह है कि इस रेस को जीतने वाले घुड़सवार को थार गाड़ी इनाम में दी जाएगी.

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बारिश के बाद भी घुड़दौड़ कराने की तैयारी

अनंत सिंह की बेटी की शादी में घुड़दौड़ कराने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से घोड़े, उनके मालिक और घुड़सवार नदवा पहुंच रहे हैं. घुड़सवारों में रेस को लेकर जबरदस्त उत्साह है. उनका साफ कहना है कि मौसम चाहे जैसा भी हो, उन्हें भरोसा है कि घुड़दौड़ जरूर होगी. बारिश के कारण हॉर्स रेस के लिए बनाया गया ट्रैक खराब हो गया था, लेकिन अब उसे दोबारा तैयार किया जा रहा है. घुड़सवारों की नजर रेस जीतकर थार गाड़ी अपने नाम करने पर है.

घुड़ दौड़ के लिए मोकामा पहुंचे घोड़े. (Photo: ITG)

5 लाख लोगों के खाने का इंतजाम, टैंकरों से पहुंच रहा दूध

शादी समारोह में आने वाले मेहमानों के स्वागत और खानपान के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं. करीब 5 लाख लोगों के लिए भोजन बनाने की व्यवस्था की जा रही है. मिठाइयां तैयार करने के लिए दूध टैंकरों से गांव पहुंचाया जा रहा है. मिठाई बनाने के लिए घोड़ा और दूत की गाड़ियां भी पहुंच रही हैं. गांव में हलवाइयों और कारीगरों की टीम दिन-रात तैयारियों में जुटी है.

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अनंत सिंह की बेटी की शादी के लिए बनता खाना. (Photo: ITG)

हेलीपैड से लेकर पंडाल तक खास इंतजाम

शादी में आने वाले खास मेहमानों के लिए हेलीपैड भी तैयार किया गया है. हालांकि, बारिश के कारण हेलीपैड पर पानी और नमी आ गई थी, जिसके बाद उसे दुरुस्त किया जा रहा है. वहीं, बारिश रुकने के बाद पंडाल बनाने का काम भी फिर से शुरू हो गया है. गांव के प्रवेश द्वार पर भी खास इंतजाम किए गए हैं. अनंत सिंह के समर्थकों ने व्यवस्था संभालने के लिए मोर्चा संभाल लिया है.

कुल मिलाकर अनंत सिंह की बेटी की शादी में शाही इंतजाम, लाखों मेहमानों का भोजन और थार के लिए होने वाली घुड़दौड़ आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है.

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