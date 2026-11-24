भारतीय क्रिकेट में इन दिनों प्रियांश आर्य के बल्ले से खूब रन बरस रहे हैं. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के इस 25 साल के बल्लेबाज ने ऐसी विस्फोटक पारी खेली कि टी20 क्रिकेट के कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए. प्रियांश ने तमिलनाडु के खिलाफ महज 68 गेंदों पर 181 रन ठोक दिए. उनकी इस पारी में 19 छक्के और कई शानदार चौके शामिल रहे. आईपीएल 2027 की नीलामी से पहले पंजाब किंग्स के इस रिटेन खिलाड़ी ने अपने बल्ले से विरोधी टीमों को खतरे का संकेत दे दिया है.

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प्रियांश ने अपनी पारी में सिर्फ 18 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया, जबकि 36 गेंदों में शतक जड़ दिया. इसके बाद भी उनका बल्ला नहीं रुका. उन्होंने अगले 50 रन भी सिर्फ 24 गेंदों में बना डाले. उनकी तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 275 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया.

175 रन का गेल वाला रिकॉर्ड चकनाचूर

प्रियांश आर्य की 181 रनों की पारी पुरुष टी20 क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. इस मामले में उनसे आगे अब सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के लुआन-द्रे प्रिटोरियस हैं, जिन्होंने पिछले महीने नाबाद 188 रन बनाए थे. प्रियांश ने क्रिस गेल के 175 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. गेल ने करीब 13 साल तक पुरुष टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी का रिकॉर्ड अपने नाम रखा था.

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किरण नवगिरे का भारतीय रिकॉर्ड भी तोड़ा

प्रियांश ने भारतीय क्रिकेट में टी20 की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. इससे पहले यह रिकॉर्ड महिला क्रिकेटर किरण नवगिरे के नाम था. उन्होंने 2021 में महिला सीनियर टी20 ट्रॉफी में 76 गेंदों पर 162 रन बनाए थे. प्रियांश ने 181 रन बनाकर नवगिरे के इस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया. अब पुरुष और महिला क्रिकेट को मिलाकर किसी भारतीय बल्लेबाज का टी20 में यह सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है.

19 छक्के जड़कर फिन एलन की बराबरी

प्रियांश ने अपनी पारी में 19 छक्के जड़े. इसके साथ ही उन्होंने पुरुष टी20 क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. न्यूजीलैंड के फिन एलन भी एक टी20 पारी में 19 छक्के लगा चुके हैं. प्रियांश की इस पारी ने दिखा दिया कि वह सिर्फ तेजी से रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं, बल्कि बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने की क्षमता भी रखते हैं.

पंजाब किंग्स ने भी की तारीफ, IPL 2027 के लिए किया है रिटेन

प्रियांश की इस धमाकेदार बल्लेबाजी के बाद उनकी आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने भी उनकी तारीफ की. फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर लिखा- प्रियांश पाजी ने मैदान पर पूरी तबाही मचा दी!

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Highest individual score by an Indian in T20 history 🤯 Absolute carnage from Priyansh paaji! 💥 https://t.co/L8oKvPTOEc — Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) November 24, 2026

पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2027 की नीलामी से पहले प्रियांश को रिटेन किया है. फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2025 में उन्हें 30 लाख रुपये के बेस प्राइस के मुकाबले 3.8 करोड़ रुपये में खरीदा था. अपने पहले ही सीजन में प्रियांश ने पंजाब के लिए शानदार बल्लेबाजी की. वह टीम के तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और प्रभसिमरन सिंह के साथ मिलकर कई मुकाबलों में तेज शुरुआत दिलाई.

आईपीएल 2025 में प्रियांश ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 39 गेंदों पर शतक जड़कर तहलका मचा दिया था. यह आईपीएल इतिहास का संयुक्त छठा सबसे तेज शतक है. उन्होंने उस सीजन में दो अर्धशतक भी लगाए थे. अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 181 रनों की पारी खेलकर उन्होंने एक बार फिर बता दिया है कि पंजाब किंग्स ने उन्हें रिटेन करने का फैसला क्यों किया.

टूर्नामेंट में सबसे आगे प्रियांश

प्रियांश आर्य सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 में रनों के मामले में भी शीर्ष पर पहुंच गए हैं. उन्होंने अब तक 6 मैचों की 6 पारियों में 362 रन बनाए हैं. उनका एवरेज 60.33 और स्ट्राइक रेट 204.51 है. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक निकले हैं. उनके नाम 29 छक्के और 21 चौके दर्ज हैं. यानी प्रियांश सिर्फ एक बड़ी पारी खेलकर नहीं चमके, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजों पर भारी पड़ रहे हैं.

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दिल्ली की बल्लेबाजी भी विरोधियों के लिए खतरे की घंटी

प्रियांश की इस पारी ने दिल्ली की बल्लेबाजी की ताकत भी दिखा दी है. टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अब तक छह पारियों में से पांच बार 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया है. सिर्फ सौराष्ट्र के खिलाफ टीम ऐसा नहीं कर सकी थी और उसे उसी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. दिल्ली ने तमिलनाडु के खिलाफ 275 रन बनाकर टूर्नामेंट के संयुक्त रूप से तीसरे सबसे बड़े स्कोर की बराबरी भी की. प्रियांश की ऐसी फॉर्म में दिल्ली की टीम किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए बड़ा खतरा बन सकती है.

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