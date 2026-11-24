पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है. दोनों पार्टियां अब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के तहत मिलकर चुनाव लड़ेंगी. इस ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठबंधन का स्वागत किया है.

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पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि पंजाब और पंजाबियों का कल्याण सबसे ऊपर है. उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल की NDA परिवार में वापसी से वह बेहद खुश हैं और यह वापसी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर हुई है.

पीएम मोदी ने बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन को स्वाभाविक गठबंधन बताया. उन्होंने कहा कि यह गठबंधन पंजाब को जनहित वाली सरकार देगा और राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और सरदार प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में बीजेपी-अकाली दल गठबंधन मजबूत हुआ और इस गठबंधन ने समय की कसौटी पर खुद को साबित किया है.

पंजाब की जनता की पसंद बनेगा

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पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन पंजाब की जनता की पसंद बनेगा. इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी और मंगलवार से आधिकारिक तौर पर NDA के सहयोगी के तौर पर काम करेंगी.

अमित शाह ने कहा कि नशे की लत और भ्रष्टाचार को खत्म करना, राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करना और किसानों की चिंताओं को दूर करना गठबंधन की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल होगा. नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह के साथ अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे. बीजेपी और अकाली दल का यह गठबंधन गुरु पर्व के दिन हुआ है, जब गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जा रही है.

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