भारतीय घरेलू क्रिकेट में एक दशक से ज्यादा समय बिताने वाले हरप्रीत सिंह भाटिया ने मंगलवार (24 नवंबर) को अपने करियर की यादगार पारी खेली. 35 वर्षीय इस बल्लेबाज एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की ओर से इंडिया-ए के खिलाफ शतक जड़ा. कभी भारतीय अंडर-19 टीम के उपकप्तान रहे हरप्रीत के लिए यह पारी भावनात्मक रूप से भी खास थी.

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दोहा के यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित इस मुकाबले में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे हरप्रीत सिंह भाटिया ने 120 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. 40वें ओवर में हर्षित राणा की गेंद पर छक्का जड़कर उन्होंने तीन अंकों का आंकड़ा छुआ.

SEVENTH HEAVEN FOR HARPREET! 🤩 A gritty turnaround capped off with his seventh List A ton 👏 Watch India A vs UAE in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvUAE https://t.co/B3pJcg40u0 — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 24, 2026

शुरुआती विकेट गिरने के बाद उन्होंने मुहम्मद शाहदाद और ईथन डिसूजा के साथ अहम साझेदारियां कर यूएई की पारी को संभाला. हरप्राीत सिंह भाटिया ने कुल मिलाकर 144 गेंदों का सामना किया और 130 रन बनाए. उन्होंने 12 चौके और चार छक्के लगाए. उनके लिस्ट-ए करियर का ये 7वां शतक रहा.

केएल राहुल-मयंक अग्रवाल के साथ खेल चुके

हरप्रीत सिंह भाटिया ने 2008-09 कूच बिहार ट्रॉफी में सात मैचों में 709 रन बनाकर अपनी पहचान बनाई थी. उन्हें उस सीजन का सर्वश्रेष्ठ अंडर-19 क्रिकेटर चुना गया. 2009 में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वह इंडिया अंडर-19 टीम के उप-कप्तान थे और 52.40 की औसत से 262 रन बनाए. इसके बाद अंडर-19 वर्ल्ड कप 2010 के लिए भी उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली थी. उस टीम में केएल राहुल और मयंक अग्रवाल भी शामिल थे.

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हरप्रीत सिंह भाटिया ने 2009-10 सीजन में मध्य प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया. बाद में वह छत्तीसगढ़ की टीम से जुड़े. 2017-18 और 2018-19 रणजी सीजन में उनके बल्ले से क्रमशः 629 और 627 रन निकले. 2022-23 विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने सात पारियों में 516 रन बनाए, जिसमें दो शतक शामिल थे.

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आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) में हरप्रीत सिंह भाटिया ने 2010 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए डेब्यू किया. फिर वह पुणे वॉरियर्स इंडिया (PWI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का भी हिस्सा रहे. हरप्रीत ने 2023 और 2024 के सीजन में पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए आईपीएल में भाग लिया. हरप्रीत ने आईपीएल में कुल 9 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 123 रन बनाए.

लंबे घरेलू करियर के बाद हरप्रीत सिंह भाटिया ने 2026 में यूएई की नागरिकता हासिल की और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के योग्य बने. अप्रैल में उन्होंने नेपाल के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और इसी महीने ओडीआई क्रिकेट में भी कदम रखा. एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान-ए के खिलाफ 7 और नेपाल के खिलाफ 32 रन बनाने के बाद इंडिया-ए के खिलाफ उनका बल्ला खूब चला.

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