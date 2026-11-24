पंजाब की गुरु नगरी अमृतसर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बेटे ने पहले अपने दो पालतू कुत्तों को गोली मार दी, फिर अपनी बुजुर्ग मां की हत्या कर दी. इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर जान दे दी. एक ही घर में हुई इस खौफनाक वारदात में चार लोगों की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

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घटना अमृतसर के जुझार सिंह एवेन्यू इलाके की है. घर के अंदर अचानक गोलियां चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए. जब मामले की जानकारी सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया. पुलिस के मुताबिक हरप्रीत सिंह ने पहले घर में मौजूद अपने दो पालतू कुत्तों को गोली मारी. इसके बाद अपनी बुजुर्ग मां को निशाना बनाया और आखिर में खुद को भी गोली मार ली.

बताया जा रहा है कि हरप्रीत सिंह करीब सात साल पहले इंग्लैंड से भारत लौटा था. वह कथित तौर पर नशे का आदी था और इसी वजह से परिवार में अक्सर विवाद होता रहता था. उसकी पत्नी भी पहले ही उसे छोड़कर जा चुकी थी.

पुलिस ने शुरू की पूरे मामले की जांच

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

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फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. हरप्रीत ने आखिर अपनी बुजुर्ग मां और दो बेजुबान जानवरों की जान क्यों ली? इस खौफनाक वारदात के पीछे की असली वजह क्या थी? पुलिस इन सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.



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