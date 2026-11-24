फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या की फिल्मों में शादी और परिवार का बड़ा महत्व दिखाया जाता है. हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, विवाह- ये वो फिल्में हैं जिसमें शादी और उसके रिश्ते को प्यार और परिवार के साथ जोड़कर दिखाया गया. सूरज को इन फिल्मों के लिए काफी सराहना भी मिली. मगर एक समय पर वो शादी पर एकदम बेबाक और विवादित सी फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसे लेकर उन्हें कई लोगों से चेतावनी मिली.

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शादी पर कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म बनाना चाहते थे सूरज

हाल ही में सूरज बड़जात्या ने हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बातचीत में खुलासा किया कि वो शादी पर एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें इस रिश्ते से जुड़ी कई बातें खुलकर दिखाई जाएं. लेकिन जब उन्होंने फिल्म की कहानी कुछ लोगों को सुनाई, तो उन्हें काफी अलग-अलग तरह के रिएक्शन मिले. कई लोगों ने उनकी कहानी पर सवाल उठाए और कहा कि इस तरह की चीजें फिल्म में नहीं दिखाई जानी चाहिए. इसके बाद सूरज ने फिलहाल इस फिल्म को रोकने का फैसला कर लिया.

सूरज बड़जात्या ने कहा- मैंने उस फिल्म की स्क्रिप्ट में शादी से जुड़ी हर बात को खुलकर रखा था. जब मैंने लोगों को कहानी सुनाई, तो कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं दिखाया जा सकता. लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर मैं भी हैरान रह गया. आमतौर पर शादी को लेकर लोगों की सोच काफी अलग-अलग है. इसी वजह से मैंने फिलहाल उस फिल्म को रोक दिया. मैं पहले ऐसी कहानी लिखना चाहता था, जो बहुत ज्यादा विस्फोटक ना हो, लेकिन समाज में थोड़ा बदलाव लाने का काम करे. मेरी फिल्म ये प्रेम मोल लिया इसी दिशा में एक शुरुआत है.

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सलमान संग शादी पर फिल्म बना रहे थे सूरज

सूरज बड़जात्या ने इंटरव्यू में उस फिल्म का नाम नहीं बताया, जिसे उन्होंने फिलहाल रोक दिया है. हालांकि, उनकी एक फिल्म प्रेम की शादी लंबे समय से चर्चा में है, जिसमें सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी एक बार फिर देखने को मिलने वाली थी. इस फिल्म के जरिए सलमान और सूरज करीब 11 साल बाद फिर साथ काम करने वाले थे.

सलमान खान ने भी पहले इस फिल्म की पुष्टि की थी और बताया था कि वह इसमें प्रेम का किरदार निभाएंगे, जो शादी भी करेगा. सूरज बड़जात्या ने फिल्म का टाइटल रजिस्टर कराया था, जिसके बाद सलमान ने इसके नाम का खुलासा किया था. हालांकि, ऊंचाई के बाद सूरज बड़जात्या ये प्रेम मोल लिया पर काम करने लगे और सलमान के साथ उनकी फिल्म फिलहाल अधर में नजर आ रही है.

सूरज बड़जात्या की आने वाली फिल्म ये प्रेम मोल लिया में आयुष्मान खुराना और शरवरी लीड रोल में हैं. फिल्म में प्रेम यानी आयुष्मान अपने परिवार के सामने पत्नी और उसके संयुक्त परिवार के साथ रहने की इच्छा जाहिर करता है. वहीं शरवरी का किरदार शादी के बाद अपना घर और परिवार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. ये फिल्म 27 नवंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है.

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