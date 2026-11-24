बच्चे के जन्म के बाद उसकी गर्भनाल (अम्बिलिकल कॉर्ड) और प्लेसेंटा में बचा हुआ खून आमतौर बेकार समझकर हटा दिया जाता है, लेकिन इसमें मौजूद खास सेल्स भविष्य में कुछ गंभीर बीमारियों खासतौर पर जेनेटिक बीमारियों के इलाज में काम आ सकती हैं. इसके लिए इस ब्लड को संभालकर रखना होता है .इसको मेडिकल की भाषा में कॉर्ड ब्लड बैंकिंग कहा जाता है.

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बच्चे के जन्म के बाद गर्भनाल और प्लेसेंटा में कुछ खून बच जाता है. इसे कॉर्ड ब्लड कहते हैं. इसका इस्तेमाल कुछ गंभीर बीमारियों में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए किया जा सकता है. अगर डिलीवरी के बाद इस खून को विशेष तरीके से इकट्ठा करके प्रोसेस कर लें और बेहद कम तापमान पर सुरक्षित रखें तो जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि अभी देश में बड़े लेवल पर कॉर्ड ब्लड बैकिंग की सुविधा नहीं है, लेकिन भविष्य में इसको बढ़ाने से काफी फायदा मिल सकता है.

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इन गंभीर बीमारियों में आ सकता है काम

मेडिकल स्पोक्सपर्सन डॉ. गीतिका जस्सल, क्रायोविवा लाइफ साइंसेज के मुताबिक, कॉर्ड ब्लड से मिलने वाली स्टेम सेल्स का इस्तेमाल थैलेसीमिया के कुछ गंभीर प्रकार, सिकल सेल डिजीज, ल्यूकेमिया और कुछ जेनेटिक बीमारियों में हो सकता है. हालांकि, हर मरीज के लिए इसका इस्तेमाल संभव नहीं होता. यह बीमारी के प्रकार और इसपर डिपेंड करता है कि मरीज की मैचिंग हो रही है या नहीं.

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प्राइवेट और पब्लिक बैंकिंग में क्या है अंतर?

कॉर्ड ब्लड बैंकिग के दो तरीके हैं. इसमें पहला होता है पब्लिक बैंकिंग और दूसरा होता है प्राइवेट बैंकिग. पब्लिक बैंकिंग में माता-पिता बच्चे का कॉर्ड ब्लड दान कर सकते हैं. इसे किसी जरूरतमंद मरीज के इलाज के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है.वहीं, प्राइवेट बैंकिंग में कॉर्ड ब्लड को परिवार के लिए सुरक्षित रखा जाता है, इसके लिए माता-पिता को बैंकिंग और स्टोरेज का खर्च उठाना पड़ता है. इस कॉर्ड ब्लड को सुरक्षित रखकर भविष्य में किसी गंभीर बीमारी के इलाज में इस्तेमाल किया जा सकता है.

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क्या हर माता-पिता को करानी चाहिए बैंकिंग?

कॉर्ड ब्लड बैंकिंग हर परिवार के लिए जरूरी नहीं है. अगर परिवार में पहले से किसी बच्चे या सदस्य को ऐसी बीमारी है, जिसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है, तो यह फायदेमंद हो सकता है.

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