INDIA गठबंधन में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, बोले- राहुल गांधी हों अगले PM

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है. वे 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं. स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि उन्होंने 'इंडिया' गठबंधन के साथ रहने का फैसला किया है और वे चाहते हैं कि देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनें.

और पढ़ें

मौर्य ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात पर कहा, 'राहुल SC-ST, OBC, अल्पसंख्यकों और देश से जुड़े सभी मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं. इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं. हमारी समान विचारधारा है, समान लड़ाई है.'

स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों के कारण सरकारी नौकरियां मिलनी बंद हो गई है. SC-ST, OBC का आरक्षण निष्प्रभावी कर दिया गया है. देश में गरीबी लगातार बढ़ रही है. यहां तक 140 करोड़ लोगों की आबादी में 80 करोड़ लोगों का जीवन 5-10 किलो गेंहू-चावल पर अटक गया है.

मौर्य ने आगे कहा कि महंगाई बढ़ रही है. किसान प्रधान देश होने के बाद भी किसानों को लाभकारी मूल्य का वादा करने के बावजूद उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं. हर साल लगभग 10 हजार स्कूल बंद होने की कगार पर हैं. अरबों-खरबों की संपत्ति को उद्योगपतियों के हवाले की जा रही है.

Advertisement

मौर्य ने बताया कि इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए हम उत्तर प्रदेश में जद्दोजहद तो कर ही रहे हैं लेकिन देश स्तर पर विकल्प कांग्रेस है, इसलिए आज INDIA गठबंधन के साथ रहने का फैसला कर लिया गया है. इसी विषय पर आज वार्ता हुई है. हम चाहते हैं कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी हों.

बता दें, शनिवार को पूर्व विधायक श्याम सुंदर शर्मा, राजीव शुक्ला, राजेंद्र पाल गौतम और स्वामी प्रसाद मौर्य 10 जनपथ पहुंचे थे. इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी (BSP) को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सदस्य बने थे, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव से पहले मौर्य बीजेपी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे.

वह यूपी सरकार में मंत्री, सदन के नेता और विपक्ष के नेता रहे. वह योगी आदित्यनाथ मंत्रालय में श्रम, रोजगार और समन्वय के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत थे. स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्म 2 जनवरी 1954 को उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले के चकवाड़ में हुआ था. दशकों तक बसपा, फिर BJP और कुछ साल सपा में रहने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी (RSSP) बनाई थी. अब उन्होंने 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया है.

---- समाप्त ----