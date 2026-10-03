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भरी महफिल में अमिताभ बच्चन ने थामा जया बच्चन का हाथ, चेहरे पर दिखी हंसी, फैन्स हैरान

जया बच्चन 2 अक्टूबर को मुंबई में हुए एक बुक लॉन्च इवेंट में अपने पति अमिताभ बच्चन और गीतकार गुलजार के साथ पहुंचीं. इस दौरान उनका खुशमिजाज और मुस्कुराता अंदाज सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा.

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अमिताभ-जया का अटूट प्यार (Photo: Screengrab)
अमिताभ-जया का अटूट प्यार (Photo: Screengrab)

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल में से एक. दोनों की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आती हैं. शादी को 50 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन दोनों में अभी भी वही प्यार बरकरार है. उनका एक खूबसूरत वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियों में अमिताभ, जया का हाथ थामे नजर आ रहे है. जया और अमिताभ के बीच का ये प्यार उनके फैंस को खुब पसंद आ रहा हैं.

मंबई में आयोजित एक बुक लॉन्च इवेंट में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन साथ पहुंचे थे और उन्होंने दिग्गज  फिल्ममेकर गुलजार के साथ मंच शेयर किया. यहां अमिताभ एक जेंटलमैन की तरह जया का हाथ थामे नजर आए. जया बच्चन सीढ़ियों से स्टेज की ओर बढ़ती दिखाई दे रही हैं. तभी अमिताभ बच्चन उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें सहारा देते हुए स्टेज तक ले जाते हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस इवेंट में गुलजार भी मौजूद थे.

जया का खुशमिजाज अंदाज

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अमिताभ का जया के प्रति यह परवाह और प्यार उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है. फैंस उनकी बॉन्डिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं. अमिताभ बच्चन का यह वीडियो ऐसे समय सामने आया है, जब हाल ही में उनके घुटने में चोट लगने की खबर आई थी. 

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एक यूजर ने लिखा, अरे जया जी हंसती भी हैं. दूसरे ने कमेंट किया, पहली बार हंसते हुए देखा. एक फैन ने लिखा, जया जी की कितनी मासूम मुस्कान है. वहीं, किसी ने कहा, वाह, आखिरकार वो मुस्कुरा रही हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा, पहली बार इन्हें हंसते देखा है.

एक फैन का कहना था कि जया सच में खुश लग रही हैं. उसने लिखा, वो दिल से खुश हैं, साफ दिख रहा है. 

जया बच्चन के वर्कफ्रंट की बात करें, तो जया बच्चन जल्द फिल्म ‘दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग’ में नजर आएंगी. इस फिल्म में उनके साथ वामिका गब्बी और सिद्धांत चतुर्वेदी भी होंगे.

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