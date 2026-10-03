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सिलीगुड़ी में गाय चोरी के शक में भीड़ का तांडव... आधी रात को मॉब लिंचिंग में दो युवकों की मौत, गाड़ी भी फूंकी

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गाय चोरी के शक में भीड़ की हिंसा का मामला सामने आया है. माटीगाड़ा इलाके में ग्रामीणों ने मवेशी चोरी के शक में कुछ युवकों को घेर लिया और उनके साथ मारपीट कर दी. एक पिकअप वैन को आग के हवाले कर दिया गया और उसके ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, हमले में घायल दूसरे युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.

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भीड़ के हमले में युवक की मौत. (Photo: Screengrab)
भीड़ के हमले में युवक की मौत. (Photo: Screengrab)

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गाय चोरी के शक से शुरू हुआ विवाद अब दो लोगों की मौत तक पहुंच गया है. माटीगाड़ा के ताराबाड़ी इलाके में शुक्रवार देर रात ग्रामीणों ने कथित तौर पर मवेशी चोरी के शक में एक पिकअप वैन और एक छोटी गाड़ी को घेर लिया. इसके बाद वहां भीड़ जुट गई और मारपीट शुरू हो गई. आरोप है कि गुस्साई भीड़ ने पहले पिकअप वैन में आग लगा दी. इसके ड्राइवर शाहिद अख्तर को भी बुरी तरह पीटा गया. 

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उसके सिर पर किसी भारी पत्थर से वार किया गया था. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. शाहिद अख्तर उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा का रहने वाला था. दूसरी छोटी गाड़ी में चार लोग सवार थे. हालात बिगड़ते देख चारों गाड़ी छोड़कर मौके से भागने लगे. इसके बाद भीड़ ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उनका पीछा शुरू कर दिया. चारों ताराबाड़ी से भागते हुए बागडोगरा के धीमल बस्ती इलाके तक पहुंच गए.

यहां देखें Video

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बागडोगरा में भीड़ ने चारों युवकों को पकड़ लिया और कथित तौर पर उनके साथ भी बुरी तरह मारपीट की. पुलिस के मुताबिक, इन चारों में से एक युवक किसी तरह भागकर पानीघाटा पहुंच गया और फिर पुलिस स्टेशन पहुंच गया. वहीं बाकी तीन लोगों को माटीगाड़ा और बागडोगरा पुलिस ने मौके से बचाया.

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Siliguri Mob Attack Over Suspected Cattle Theft One Dead Four Injured

मारपीट में घायल तीन लोगों को इलाज के लिए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया. इलाज के दौरान शाद मोहम्मद नाम के युवक की मौत हो गई. इस पूरे घटनाक्रम में अब दो लोगों की मौत हो चुकी है. एक की मौत मौके पर हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा.

यह भी पढ़ें: ओडिशा: छेड़छाड़ के आरोप के बाद GRP कांस्टेबल की पीट-पीटकर हत्या, सड़क पर हुई मॉब लिंचिंग

मृतक पिकअप वैन ड्राइवर शाहिद अख्तर उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा का रहने वाला था. वहीं शाद मोहम्मद समेत दूसरी गाड़ी में सवार बाकी लोग हरियाणा के रहने वाले हैं. वहीं अन्य चार युवकों में आमिर, शाद मोहम्मद, आरिफ और अकरम हैं, जो हरियाणा के रहने वाले हैं. पुलिस पुलिस का कहना है कि अभी पूरे मामले की जांच की जा है. घटनाक्रम से जुड़े सभी तथ्यों को जुटाया जा रहा है.

Siliguri Mob Attack Over Suspected Cattle Theft One Dead Four Injured

ताराबाड़ी से बागडोगरा तक फैली हिंसा

इस घटना की शुरुआत माटीगाड़ा के ताराबाड़ी इलाके से हुई, लेकिन इसके बाद मामला बागडोगरा और पानीघाटा थाना क्षेत्रों तक पहुंच गया. ACP ईस्ट अनिर्बान मजूमदार के मुताबिक, पुलिस को सुबह घटना की जानकारी मिली. इसके बाद माटीगाड़ा और बागडोगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची.

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पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि माटीगाड़ा इलाके में लंबे समय से मवेशियों की चोरी हो रही थी. इसी वजह से ग्रामीणों ने कथित तौर पर संदिग्ध वाहनों पर नजर रखनी शुरू की थी. शुक्रवार देर रात पिकअप वैन और दूसरी गाड़ी को इलाके में आते देख लोगों को शक हुआ. इसके बाद दोनों वाहनों को रोक लिया गया और देखते ही देखते मामला हिंसा में बदल गया. ACP ईस्ट अनिर्बान मजूमदार ने बताया कि घटना की शुरुआत ताराबाड़ी इलाके में हुई थी.

Siliguri Mob Attack Over Suspected Cattle Theft One Dead Four Injured

इसके बाद मामला बागडोगरा और पानीघाटा थाना क्षेत्रों तक फैल गया. पुलिस ने घटनास्थल से लेकर अस्पताल तक पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों गाड़ियों में सवार लोग कौन थे, वे वहां क्यों आए थे और ग्रामीणों ने उन्हें मवेशी चोरी के शक में क्यों घेरा. साथ ही हिंसा में शामिल लोगों की पहचान भी की जा रही है. फिलहाल इस पूरे मामले में दो लोगों की मौत हो चुकी है. एक पिकअप वैन ड्राइवर की मौके पर जान गई, जबकि दूसरे युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.

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