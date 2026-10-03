How to Organize Small kitchen: छोटी रसोई में बिखरे रहते हैं दाल-चावल के डिब्बे? इन 6 आसान तरीकों से करें स्टोर, हर चीज रहेगी व्यवस्थित

How to Organize container in Small kitchen: घर का सबसे जरूरी हिस्सा रसोई होती है और वहां पर ही सबसे ज्यादा सामान रखा जाता है. लेकिन अगर घर छोटा हो और रसोई में भी जगह कम हो, दाल, चावल, आटा, चीनी, सूजी और दूसरी खाने-पीने की चीजों के डिब्बे एक साथ रखने पर किचन जल्दी बिखरा हुआ नजर आने लगता है.

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कई बार तो खाना बनाते हुए जरूरत के समय सही डिब्बा ढूंढने में भी काफी समय लग जाता है. छोटी रसोई की वजह से कई बार लोग दालों के पैकेट एक साथ ही रख देते हैं और वो कई बार मिक्स हो जाती हैं. अगर आपके घर की रसोई भी छोटी है, तो थोड़ी सी समझदारी से आप कम जगह में भी सामान को आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं. आइए आपको रसोई को व्यवस्थित रखने के आसान ट्रिक्स बताते हैं.

एक जैसे डिब्बों का करें इस्तेमाल

रसोई को व्यवस्थित रखने का सबसे आसान तरीका है कि दाल, चावल और दूसरी सूखी चीजों के लिए एक जैसे डिब्बे रखें. अलग-अलग शेप और डिजाइन के डिब्बे ज्यादा जगह घेरते हैं और किचन भी बिखरा हुआ लगता है. एक जैसे डिब्बों को जरूरत के हिसाब से एक के ऊपर एक रखा जा सकता है.

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डिब्बों को ऊंचाई के हिसाब से रखें

सभी डिब्बों को एक ही जगह पर रखने के बजाय छोटे और बड़े डिब्बों को अलग-अलग रखें. बड़े डिब्बों को पीछे और छोटे डिब्बों को आगे रखने से हर चीज आसानी से दिखाई देगी. इससे बार-बार सामान निकालने के लिए दूसरे डिब्बे हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है और आसानी से सामान भी दिख जाता है.

कैबिनेट के दरवाजे का करें इस्तेमाल

अगर किचन में कैबिनेट की जगह कम है, तो उसके दरवाजे के अंदर का हिस्सा भी काम आ सकता है. यहां हल्के मसाले, चायपत्ती, कॉफी, नमक या छोटे पैकेट रखने के लिए छोटी टोकरी या रैक लगाई जा सकती है. इससे कैबिनेट के अंदर जरूरी सामान रखने के लिए एक्स्ट्रा जगह भी बच जाएगी.

कोने की जगह को न करें नजरअंदाज

छोटी रसोई में कोने अक्सर खाली रह जाते हैं. यहां पतली और ऊंची रैक रखकर छोटे डिब्बे या रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें रखी जा सकती हैं. इससे काउंटर पर रखे डिब्बे कम होंगे और काम करने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी.

रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें आगे रखें

दाल, चावल या आटा जैसी चीजें अगर रोज इस्तेमाल होती हैं तो उन्हें ऐसी जगह रखें जहां हाथ आसानी से पहुंच सके. जिन चीजों का इस्तेमाल कभी-कभी होता है, उन्हें ऊपर की शेल्फ या पीछे की तरफ रखा जा सकता है. इससे रोज सामान निकालते समय किचन में ज्यादा सामान इधर-उधर नहीं होगा.

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डिब्बों पर नाम जरूर लिखें

छोटी रसोई में सामान जल्दी मिलता नहीं है और अगर सभी डिब्बे एक जैसे हैं तो चीजों को तलाश करना बेहद मुश्किल हो जाता है. ऐसे में आप डिब्बों पर दाल, चावल, सूजी, बेसन या चीनी जैसे नाम लिख दें. इससे बिना डिब्बा खोले पता चल जाएगा कि अंदर क्या रखा है. खासकर जब डिब्बे एक के ऊपर एक रखे हों, तब यह तरीका काफी काम आता है.

खाली जगह का भी करें सही इस्तेमाल

रसोई को व्यवस्थित करने के लिए लोग बड़े रैक या अलमारी लगा देते हैं, लेकिन रसोई से सेट रखने के लिए इसकी जरूरत नहीं होती. शेल्फ के बीच बची जगह में छोटे स्टैंड लगाकर एक अतिरिक्त लेवल बनाया जा सकता है. इसी तरह काउंटर के नीचे या सिंक के पास मौजूद जगह को भी सही स्टोरेज बॉक्स की मदद से इस्तेमाल किया जा सकता है.

इन छोटे-छोटे तरीकों से छोटी रसोई में दाल-चावल के डिब्बों को व्यवस्थित रखना आसान हो जाता है. सामान अपनी तय जगह पर रहेगा तो किचन साफ भी दिखेगा और खाना बनाते समय जरूरी चीजें ढूंढने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी.

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