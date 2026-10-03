scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अफेयर के शक में पत्नी की हत्या, पति ने पीट-पीटकर ले ली जान

महाराष्ट्र में नागपुर के कपिलनगर पुलिस थाना क्षेत्र में पत्नी के चरित्र पर शक को लेकर पति द्वारा बेरहमी से मारपीट कर हत्या का मामला सामने आया है. फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट के कारण मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
पुलिस गिरफ्त में आरोपी पति. (Photo: Screengrabs)
पुलिस गिरफ्त में आरोपी पति. (Photo: Screengrabs)

महाराष्ट्र के नागपुर में पत्नी के चरित्र पर शक का खौफनाक अंजाम सामने आया है. कपिलनगर पुलिस थाना क्षेत्र में 42 वर्षीय पति ने कथित तौर पर अपनी 36 वर्षीय पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी. गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट के कारण मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.

मृतका की पहचान 36 वर्षीय लक्ष्मी रोशन शहाकार के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति 42 वर्षीय रोशन किशोर शहाकार है. पुलिस के मुताबिक रोशन अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था.

पुलिस के अनुसार शुक्रवार रात भी पति-पत्नी के बीच इसी मुद्दे को लेकर विवाद हुआ. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर रोशन ने गुस्से में लक्ष्मी की किसी भारी वस्तु से बेरहमी से पिटाई कर दी. मारपीट के बाद लक्ष्मी की तबीयत बिगड़ गई.

सम्बंधित ख़बरें

जादू टोने के शक में नागपुर में हो गया खौफनाक कांड. (Photo: ITG)
कुल्हाड़ी, कत्ल और कुआं... दहला देगी नागपुर की जादू वाली कहानी
Tejashvi Yadav
'आरक्षण खत्म करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ', चिराग-मांझी पर भड़के तेजस्वी
सेक्स रैकेट पकड़ने के लिए नागपुर पुलिस ने बिछाया जाल
nagpur Fired Employee Allegedly Sets Garage Ablaze Around 20 Two-Wheelers Gutted
नौकरी से निकाला तो कर्मचारी ने गैराज में ही लगा दी आग- VIDEO
मोबाइल ठीक नहीं हुआ तो ग्राहक ने निकाली तलवार

ऐसे खुला हत्या का राज
हालत गंभीर होने पर रोशन पत्नी को इलाज के लिए मेयो अस्पताल लेकर पहुंचा. डॉक्टरों ने लक्ष्मी का इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई. इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. महिला की मौत के बाद शुरुआत में पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था. 

Advertisement

हालांकि, मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह सामने आई. रिपोर्ट में मारपीट के कारण चोटों से मौत होने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या में तब्दील करते हुए आरोपी पति रोशन को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस अब मामले की आगे जांच कर रही है. जांच के दौरान पति-पत्नी के बीच हुए पुराने विवादों और हत्या में इस्तेमाल की गई वस्तु समेत अन्य पहलुओं की भी जानकारी जुटाई जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पानी से जाम टकराया तो माना जाता है अपशकुन! जर्मनी की इस अजीब मान्यता के पीछे है सदियों पुरानी कहानी |
    एशियन गेम्स में भारत ने PAK को हराकर जीता क्रिकेट का गोल्ड, ये रहे जीत के हीरो |
    वैभव सूर्यवंशी को आउट कर सैम अयूब ने किया ‘बॉस बेबी’ वाला सेलिब्रेशन |
    India vs Pakistan: ना टॉस पर हाथ मिले, ना मैच के बाद...भारत-पाक‍िस्तान के बीच क्रिकेट में दूरी कायम, दूसरे खेल में क्यों द‍िखा भाईचारा? |
    कभी तिलक, कभी सिंदूर... भारत की जीत के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे उड़ा पाकिस्तान का मजाक |
    'CEC ज्ञानेश कुमार पर चले लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा', कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बड़ा हमला |
    एशियन गेम्स: क्रिकेट में भारत ने जीता GOLD, पाकिस्तान को दी मात |
    मॉडल-एक्ट्रेस वनीजा सत्तार संग शादी की खबरों पर शोएब मलिक चुप |
    दो राज्यों में कांग्रेस के बड़े फैसले, एशियाड में भारतीय महिला हॉकी टीम को गोल्ड, देखें हेडलाइंस |
    अधूरी कहानियों की पूरी दास्तान है 'लवरेज', पर्दे पर दिखेगा स्त्री और प्रेम का अनोखा रंग
    Advertisement