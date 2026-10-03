अफेयर के शक में पत्नी की हत्या, पति ने पीट-पीटकर ले ली जान

महाराष्ट्र के नागपुर में पत्नी के चरित्र पर शक का खौफनाक अंजाम सामने आया है. कपिलनगर पुलिस थाना क्षेत्र में 42 वर्षीय पति ने कथित तौर पर अपनी 36 वर्षीय पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी. गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट के कारण मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.

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मृतका की पहचान 36 वर्षीय लक्ष्मी रोशन शहाकार के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पति 42 वर्षीय रोशन किशोर शहाकार है. पुलिस के मुताबिक रोशन अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था.

पुलिस के अनुसार शुक्रवार रात भी पति-पत्नी के बीच इसी मुद्दे को लेकर विवाद हुआ. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर रोशन ने गुस्से में लक्ष्मी की किसी भारी वस्तु से बेरहमी से पिटाई कर दी. मारपीट के बाद लक्ष्मी की तबीयत बिगड़ गई.

ऐसे खुला हत्या का राज

हालत गंभीर होने पर रोशन पत्नी को इलाज के लिए मेयो अस्पताल लेकर पहुंचा. डॉक्टरों ने लक्ष्मी का इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई. इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. महिला की मौत के बाद शुरुआत में पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था.

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हालांकि, मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह सामने आई. रिपोर्ट में मारपीट के कारण चोटों से मौत होने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने मामले को हत्या में तब्दील करते हुए आरोपी पति रोशन को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस अब मामले की आगे जांच कर रही है. जांच के दौरान पति-पत्नी के बीच हुए पुराने विवादों और हत्या में इस्तेमाल की गई वस्तु समेत अन्य पहलुओं की भी जानकारी जुटाई जा रही है.

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