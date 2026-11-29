उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) के बीच समाजवादी पार्टी ने 11 विधानसभा क्षेत्रों में PDA प्रभारी नियुक्त किए हैं. पार्टी ने इन विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की सूची जारी कर दी है. इस सूची में पश्चिमी यूपी की कई अहम सीटें शामिल हैं. नोएडा, गाजियाबाद, लोनी और बड़ौत जैसे विधानसभा क्षेत्रों में भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

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समाजवादी पार्टी की ओर से जारी सूची के मुताबिक, बड़ौत विधानसभा क्षेत्र से सुरेंद्र तोमर को PDA प्रभारी बनाया गया है. लोनी से अनिल कसाना और गाजियाबाद से अभिषेक गर्ग को जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं, नोएडा विधानसभा क्षेत्र से मुकेश शर्मा को प्रभारी नियुक्त किया गया है.

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इसके अलावा हाथरस से रामनारायण काके, सादाबाद से देवेंद्र अग्रवाल, छाता से लोकमणि जादौन और मांट से संजय लाठर को PDA प्रभारी बनाया गया है. बाह विधानसभा क्षेत्र से कृष्णा वर्मा निषाद, तिलहर से रोशनलाल वर्मा और कालपी से श्रीराम पाल को जिम्मेदारी दी गई है.

पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन नियुक्तियों की जानकारी साझा की है. SSR के बीच इन नियुक्तियों को समाजवादी पार्टी की संगठनात्मक सक्रियता के तौर पर देखा जा रहा है. पार्टी PDA के जरिए अलग-अलग सामाजिक वर्गों तक अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश में जुटी है.

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