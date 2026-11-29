'बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा, वे तल्ली ते मरोड़िया' यह मशहूर पंजाबी लोकगीत आपने कई बार सुना और गुनगुनाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गानों में गूंजने वाला 'बाजरे दा सिट्टा' आखिर होता क्या है. बाजरे दा सिट्टा का मतलब है कि बाजरे की बाली या फिर दाने या भुट्टा ही होता है. जिस तरह मक्के के पौधे पर दाने भुट्टे के रूप में लगते हैं, ठीक उसी तरह बाजरे के लंबे पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक मोटी, बेलनाकार बाली उगती है, जिस पर छोटे-छोटे गोल दाने आपस में गुंथे रहते हैं.

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इस गाने के शब्दों में एक महिला के खेतों में काम करने और अपने रूठे हुए प्रेमी को मनाने की सुंदर कहानी को दर्शाया गया है.

दरअसल इस गाने में खेत में काम करते वक्त महिला कहती है, 'मैंने हथेलियों से बाजरे के दाने तोड़े हैं, लेकिन मेरा प्रेमी अब भी रूठा हुआ है.' यहां हम आपको बता दें कच्चे बाजरे को आग में भूनकर उसके दानों को अलग कर लिया जाता है और हाथ से मरोड़कर खाया जाता है. जिस बात कि चर्चा इस गाने में की गई है.

सर्दियों के मौसम में जब बाजरे की फसल पकती है, तो इसके ताजे और कच्चे सिट्टे को कोयले या आग के अंगारों पर भूनकर खाया जाता है. स्वाद में बेहद लाजवाब होने के साथ-साथ यह शरीर के लिए भी अच्छा माना जाता है.

1. पहलवानों जैसी ताकत और स्टैमिना

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बाजरे का सिट्टा मिनरल्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है. यह शरीर को तुरंत और लंबे समय तक टिकने वाली ऊर्जा देता है, जिससे सुस्ती दूर होती है और शारीरिक मजबूती आती है.

2. भरपूर आयरन और खून की कमी दूर

इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन और फोलिक एसिड पाया जाता है. सर्दियों में इसका नियमित सेवन करने से हीमोग्लोबिन का स्तर तेजी से बढ़ता है और शरीर में खून की कमी (अनीमिया) दूर होती है.

3. हड्डियों को मिलती है मजबूती

बाजरे में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा भरपूर होती है. सर्दियों के दिनों में जोड़ों के दर्द से राहत पाने और हड्डियों का घनत्व बढ़ाने के लिए भुना हुआ सिट्टा बेहद फायदेमंद है.

4. पाचन होता है तेज

अंगारों पर भुने ताजे बाजरे के दानों में अघुलनशील फाइबर होता है. यह पेट को साफ रखता है, कब्ज दूर करता है और सर्दियों में भारी भोजन को भी आसानी से पचाता है.

5. शरीर को अंदर से रखता है गर्म

बाजरे की तासीर गर्म होती है. सर्दियों में शाम के वक्त भुना हुआ सिट्टा खाने से शरीर में अंदरूनी गर्माहट बनी रहती है और सर्दी-जुकाम या इंफेक्शन का खतरा कम होता है.

कैसे खाएं

हरे और ताजे बाजरे के सिट्टे को आग के अंगारों (कंडे या उपलों की आंच) पर हल्का सुनहरा होने तक भून लें. इसके बाद हाथों से मसलकर इसके दाने अलग कर लें. इन भुने हुए गर्म दानों में थोड़ा सा मक्खन या देसी घी, काला नमक, भुना जीरा और नींबू का रस मिलाकर खाएं.

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