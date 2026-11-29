दिसंबर का महीना कुछ राशियों के लिए नई उम्मीदें और तरक्की के अवसर लेकर आ सकता है. इस दौरान ग्रहों की बदलती चाल का असर शिक्षा, नौकरी, कारोबार और आर्थिक स्थिति पर देखने को मिल सकता है. खास बात यह है कि 16 दिसंबर 2026 को सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ सूर्य और देवगुरु बृहस्पति के बीच नवपंचम संबंध बनने जा रहा है. ज्योतिष शास्त्र में इस संबंध को शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे कुछ राशि के जातकों के लिए भाग्य का साथ मिलने और लंबे समय से अटके काम पूरे होने के रास्ते खुल सकते हैं. आइए जानते हैं किन 4 राशियों के लिए यह समय खास रह सकता है.

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क्या होता है सूर्य-गुरु का नवपंचम राजयोग?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, जब दो ग्रह एक-दूसरे से पांचवें और नौवें भाव में स्थित होते हैं, तो उनके बीच नवपंचम योग बनता है. इसे त्रिकोण संबंध भी कहा जाता है. ज्योतिष में पांचवां भाव शिक्षा, बुद्धि, संतान और रचनात्मकता से जुड़ा माना जाता है. वहीं नौवां भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं का कारक होता है.

सूर्य को आत्मविश्वास, पद-प्रतिष्ठा, नेतृत्व और सरकारी क्षेत्र का कारक माना गया है. दूसरी ओर, बृहस्पति ज्ञान, धन, शिक्षा और भाग्य से जुड़े ग्रह हैं. ऐसे में दोनों ग्रहों का नवपंचम संबंध करियर, पढ़ाई और आर्थिक मामलों के लिए अनुकूल माना जा रहा है.



मेष राशि: पढ़ाई और करियर में मिल सकती है बड़ी सफलता

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय कई मामलों में सकारात्मक रह सकता है. विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को सफलता के नए अवसर मिल सकते हैं. उच्च शिक्षा के लिए विदेश या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे लोगों को भी अच्छी खबर मिल सकती है.

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नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आपके काम की सराहना हो सकती है और पदोन्नति के रास्ते खुल सकते हैं. कारोबारियों के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू करने और व्यापार का विस्तार करने का अच्छा मौका बन सकता है.

सिंह राशि: मान-सम्मान और आमदनी में हो सकती है बढ़ोतरी

सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य और गुरु का नवपंचम संबंध आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को मजबूत करने वाला माना जा रहा है. नौकरी में आपकी मेहनत और काम करने के तरीके की सराहना हो सकती है. नई जिम्मेदारी मिलने के साथ पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को अपनी कोशिशों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. व्यापार करने वाले जातकों को नए संपर्कों और व्यावसायिक योजनाओं से फायदा हो सकता है. संतान की पढ़ाई और भविष्य को लेकर भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. हालांकि, गुरु की वक्री चाल को देखते हुए पुराने फैसलों की समीक्षा करना जरूरी रहेगा.

धनु राशि: भाग्य देगा साथ, करियर में बनेंगे तरक्की के योग

धनु राशि के जातकों के लिए यह नवपंचम संबंध खास माना जा रहा है. इस दौरान सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हो सकती है. लंबे समय से जिस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है.

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नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकते हैं. कारोबारियों के लिए व्यापार का विस्तार करने और नए लोगों के साथ जुड़ने का समय अनुकूल रह सकता है. विदेश से जुड़े कामकाज में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और परिवार में आपका मान-सम्मान बना रहेगा.

वृश्चिक राशि: धन लाभ के साथ नौकरी में मिल सकती है तरक्की

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य और गुरु का नवपंचम संबंध आर्थिक और करियर से जुड़े मामलों में शुभ संकेत दे रहा है. नौकरी करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है. लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे जातकों की उम्मीद पूरी हो सकती है.

कारोबारियों के लिए भी यह समय लाभदायक रह सकता है. व्यापार में नए अवसर मिलने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे. परिवार में सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है.

सूर्य और गुरु को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए कुछ धार्मिक उपाय किए जा सकते हैं.

- रोज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें.

- सूर्य देव के मंत्र 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें.

- गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें.

- जरूरतमंद लोगों को पीले अनाज, गुड़ और पीले वस्त्रों का दान करें.

- अपने माता-पिता और गुरुजनों का सम्मान करें.

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