साहित्य आजतक 2026 के तीसरे दिन, एक सेशन में 'अतीत लेखकों को क्यों लुभाता है' विषय पर चर्चा हुई. इस दौरान पूर्व राजनयिक एवं लेखिका लक्ष्मी पुरी, चर्चित लेखिका नमिता गोखले, पूर्व राजनयिक और लेखक नवतेज सरना ने अपनी बात रखी. लेखिका लक्ष्मी पुरी ने भारतीय परंपराओं में महिलाओं की स्थिति, नारी सशक्तिकरण, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के योगदान और साड़ी के सांस्कृतिक महत्व पर बात की. उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता में महिलाओं की दिव्यता को विशेष महत्व दिया गया है. हालांकि, पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने कई बार अच्छी परंपराओं की भी अपने अनुकूल व्याख्या की, जिसके कारण सामाजिक कुरीतियां पैदा हुईं.

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माता-पिता के जीवन से प्रेरित है उपन्यास

लक्ष्मी पुरी ने अपने उपन्यास 'स्वॉलोइंग द सन' का जिक्र करते हुए कहा कि यह युवाओं के लिए और युवाओं के बारे में लिखी गई कहानी है. इसकी शुरुआत करीब सौ साल पहले होती है और यह उनके माता-पिता के विलक्षण जीवन से प्रेरित है.

उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता दोनों नारीवादी विचारों वाले थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दिया था. उनका उपन्यास उस पीढ़ी के प्रति एक श्रद्धांजलि है, जिसे आज के युवा धीरे-धीरे भूल रहे हैं.

उस पीढ़ी ने गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने, अपनी सभ्यता के गौरव को पुनर्जीवित करने और समाज को बदलने का बीड़ा उठाया था. कविता और रंगमंच जैसे सांस्कृतिक माध्यम भी स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का स्रोत बने थे. लक्ष्मी पुरी ने बताया कि उनके इस उपन्यास पर एक वेब सीरीज भी बन रही है, जिसे युवा दर्शकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है.

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सौ साल पहले भी महिलाओं ने तोड़ी थीं सामाजिक बंदिशें

लक्ष्मी पुरी ने कहा कि उनके उपन्यास में ऐसी महिलाओं की कहानी है, जिन्होंने करीब सौ साल पहले शिक्षा हासिल की, वकील बनीं और स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया. उन्होंने अपनी पसंद से प्रेम किया और अपने समुदाय से बाहर विवाह भी किया.

उन्होंने कहा कि महिलाओं की स्थिति में पहले के मुकाबले काफी बदलाव आया है, लेकिन अब भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है. महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता का संघर्ष जारी रहना चाहिए. उन्होंने अपने उपन्यास को महिला सशक्तिकरण के एक घोषणापत्र जैसा बताया.

महिला सशक्तिकरण के लिए क्यों दिया चाणक्य का उदाहरण?

बातचीत के दौरान लक्ष्मी पुरी से पूछा गया कि आम तौर पर राजनीति, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीति के संदर्भ में चाणक्य का जिक्र होता है, लेकिन उन्होंने अपने उपन्यास में महिलाओं की इच्छाओं और सशक्तिकरण के संदर्भ में चाणक्य का उल्लेख क्यों किया. इस पर लक्ष्मी पुरी ने कहा कि उन पर यह आरोप भी लगाया गया है कि उन्होंने नारी सशक्तिकरण और समानता का पक्ष मजबूत करने के लिए भारतीय परंपराओं, शास्त्रों, रामायण और महाभारत का इस्तेमाल किया है.

उन्होंने बताया कि शोध के दौरान उन्हें चाणक्य का एक कथन मिला, जिसमें महिलाओं की इच्छाओं, भूख, साहस और चतुराई का उल्लेख किया गया है. उन्होंने अपने उपन्यास के एक पात्र के माध्यम से इसी कथन का इस्तेमाल किया है. लक्ष्मी पुरी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में भी वह गर्व से भारतीय सभ्यता में महिलाओं और कन्याओं की दिव्यता को दिए जाने वाले महत्व का जिक्र करती थीं.

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पितृसत्ता ने अपने हिसाब से बदली परंपराओं की व्याख्या

लक्ष्मी पुरी ने कहा कि कई बार अच्छी परंपराओं की भी गलत व्याख्या की जाती है, जिसके कारण सामाजिक कुरीतियां जन्म लेती हैं. पितृसत्तात्मक व्यवस्था परंपराओं को अपनी सुविधा के अनुसार परिभाषित करती है और उन्हीं बातों को चुनती है, जो उसके विचारों के अनुकूल हों.

उन्होंने इतिहास को समझने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इतिहास हमें वर्तमान के लिए सीख देता है और भविष्य का मार्गदर्शन भी करता है. विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसलिए उन्हें अपने पूर्वजों के संघर्ष और योगदान को समझना चाहिए.

'युवतियों के नाम मेरा प्रेम पत्र है साड़ी पर लिखी किताब'

अपनी किताब 'द साड़ी इटर्नल' का जिक्र करते हुए लक्ष्मी पुरी ने Gen-Z और खास तौर पर युवा महिलाओं से साड़ी की परंपरा को आगे बढ़ाने की अपील की. उन्होंने कहा कि अगर कोई पहनावा भारतीय सभ्यता का प्रतीक है तो वह साड़ी है. यह नई पीढ़ी पर निर्भर करता है कि वह इस सांस्कृतिक विरासत को किस तरह भविष्य में लेकर जाती है. उन्होंने कहा, 'यह मेरा आपके नाम प्रेम पत्र है और साड़ी के नाम भी एक प्रेम पत्र है.'

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लक्ष्मी पुरी ने कहा कि आज की युवा महिलाएं खुद साड़ी को लेकर नए ट्रेंड शुरू कर रही हैं. साड़ी के प्रति प्रेम एक बार फिर बढ़ रहा है. उन्होंने युवतियों से इस परंपरा को शाश्वत बनाने में अपना योगदान देने की अपील की.

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