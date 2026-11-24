क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की लव लाइफ एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई है. इस बार दावा किया जा रहा था कि हार्दिक ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ सगाई कर ली है. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर और उस पर लिखी रोमांटिक लाइन 'Finally She's Mine' ने फैंस के बीच हलचल मचा दी. देखते ही देखते लोग दोनों को बधाइयां देने लगे। किसी ने माहिका को भाभी कहकर स्वागत किया, तो किसी ने कपल से जल्द शादी की तारीख बताने की मांग कर दी.

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लेकिन इस रोमांटिक दावे की सच्चाई कुछ और ही निकली. हार्दिक और माहिका की सगाई की खबर फेक बताई जा रही है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों में से किसी ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसी कोई स्टोरी या पोस्ट शेयर नहीं की है. जिस तस्वीर और कैप्शन को हार्दिक की सगाई का इशारा बताया जा रहा था, उसका उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से कोई संबंध नहीं है.

'Finally She's Mine' वाली स्टोरी ने क्यों मचाई हलचल?

वायरल दावे में एक ऐसी तस्वीर दिखाई गई, जिसमें दो हाथ एक-दूसरे को थामे नजर आ रहे थे. एक हाथ में बड़ी-सी डायमंड रिंग भी दिखाई गई. तस्वीर के ऊपर लिखा था- 'Finally She's Mine' यानी आखिरकार वो मेरी हो गई.

बस फिर क्या था! इस एक लाइन को हार्दिक की तरफ से माहिका के साथ रिश्ते को अगले मुकाम पर ले जाने का संकेत मान लिया गया. फैंस ने इसे सगाई की घोषणा समझ लिया और सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया. हालांकि, अब साफ है कि इस वायरल पोस्ट को हार्दिक की असली इंस्टाग्राम स्टोरी बताने का कोई आधार नहीं है.

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माहिका की रिंग वाली तस्वीर से जुड़ी थी अफवाह?

इस खबर को हवा मिलने की एक वजह माहिका शर्मा की कुछ पुरानी तस्वीरें भी बताई जा रही हैं. दावा किया गया कि पूजा से जुड़ी तस्वीरों में माहिका के हाथ में बड़ी डायमंड रिंग नजर आई थी. इसके बाद से ही फैंस दोनों की सगाई को लेकर कयास लगाने लगे थे.

अब 'वो अब मेरी हुई' वाली वायरल तस्वीर ने इन अटकलों को और तेज कर दिया. लेकिन रिंग दिखाई देने भर से सगाई की पुष्टि नहीं होती. फिलहाल हार्दिक और माहिका की तरफ से किसी सगाई की आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है.

अक्टूबर 2025 में पब्लिक हुआ था हार्दिक-माहिका का रिश्ता

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा का रिश्ता अक्टूबर 2025 में सार्वजनिक चर्चा में आया था. इसके बाद दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया और उनकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं. फैंस भी इस जोड़ी को पसंद करते हैं और दोनों की जिंदगी से जुड़ी हर अपडेट पर नजर रखते हैं.

लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर वायरल हुई सगाई की खबर ने फैंस को कुछ देर के लिए जरूर उत्साहित कर दिया. लेकिन यह दावा गलत है. ऐसे में फिलहाल हार्दिक और माहिका की सगाई की खबरों को महज अफवाह ही माना जाना चाहिए.

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अब देखना होगा कि यह कपल अपनी जिंदगी को लेकर कोई आधिकारिक खुशखबरी कब साझा करता है. तब तक फैंस को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हर रोमांटिक तस्वीर को सच मानने से बचना चाहिए.

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