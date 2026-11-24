शादी-ब्याह में अक्सर मेहमानों की लिस्ट, सजावट और रस्मों की चर्चा होती है, लेकिन अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी का निमंत्रण कार्ड एक अलग वजह से सुर्खियों में है. 25 नवंबर को शिवांगी सिंह ऋषिकेश कुमार के साथ सात फेरे लेंगी. इस कार्ड में सिर्फ शादी की तारीख और आयोजन की जानकारी ही नहीं, बल्कि दूल्हा-दुल्हन की पढ़ाई का भी खास जिक्र किया गया है. शिवांगी ने मास्टर्स तक शिक्षा हासिल की है, जबकि ऋषिकेश कुमार ने अमेरिका की जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से MBA किया है.

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कौन हैं अनंत सिंह के दामाद ऋषिकेश कुमार?

अनंत सिंह के होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले करीब 10 साल से अमेरिका में रह रहे हैं. उन्होंने अमेरिका की जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की है. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वहीं नौकरी शुरू कर दी और फिलहाल अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं. यानी ऋषिकेश ने उच्च शिक्षा से लेकर अपने प्रोफेशनल करियर तक का सफर अमेरिका में ही तय किया है.

अनंत सिंह की बेटी भी नहीं हैं कम

वहीं, अनंत सिंह के बेटी की पढ़ाई की बात करें, तो 12वीं पूरी करने के बाद शिवांगी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली आईं. उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने मास्टर की डिग्री भी हासिल की है.

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शादी के कार्ड पर थी पढ़ाई की जानकारी

शादी के निमंत्रण कार्ड पर दूल्हा-दुल्हन की शैक्षणिक योग्यता का जिक्र भी किया गया था, जिसकी वजह से यह कार्ड सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा. वहीं, शादी की बात करें तो शिवांगी सिंह और ऋषिकेश कुमार कल यानी 25 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं.

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