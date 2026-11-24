बिहार में अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी को लेकर जश्न का माहौल अब अपने चरम पर पहुंचने लगा है. दिन ढलते ही अनंत सिंह का नदवा गांव रोशनी से जगमगा उठा. गांव में हर तरफ शादी की रौनक दिखाई दे रही है. अनंत सिंह के घर से लेकर शादी समारोह के लिए बनाए गए मंडप और जयमाल स्टेज तक, हर जगह भव्य सजावट की तैयारी चल रही है.

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इस शादी को यादगार बनाने के लिए सजावट में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है. अनंत सिंह के घर के मुख्य द्वार को देश-विदेश से मंगाए गए खूबसूरत फूलों से सजाया जा रहा है. इसके लिए लाखों रुपये के फूल मंगाए गए हैं. फूलों की सजावट के जरिए घर के प्रवेश द्वार को बेहद आकर्षक और शाही लुक दिया जा रहा है.

दुधिया रोशनी से नहाया अनंत सिंह का घर. (Photo: ITG)

देशी-विदेशी फूलों से महक रहा पूरा गांव

उधर, शादी समारोह के लिए तैयार किए गए मंडप और जयमाल स्टेज के पास भी काम तेजी से चल रहा है. यहां कार्पेट बिछाने का काम शुरू हो चुका है. मेहमानों के स्वागत से लेकर शादी की रस्मों के आयोजन तक, हर व्यवस्था को खास बनाने की कोशिश की जा रही है.

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विदेशी फूलों से हुई सजावट. (Photo: ITG)

खास बात यह है कि तैयारियों का सिलसिला सिर्फ दिन में ही नहीं, बल्कि रात में भी जारी है. रोशनी से जगमगाता नदवा गांव और विदेशी फूलों से सजता अनंत सिंह का घर शादी की भव्यता की कहानी बयां कर रहा है.

शादी के दिन होने वाली घुड़दौड़ के लिए पहुंचे घोड़ें. (Photo: ITG)

शिवांगी की शादी को लेकर पहले से ही काफी चर्चा है. अब जैसे-जैसे शादी का वक्त करीब आ रहा है, वैसे-वैसे नदवा में उत्सव का रंग और गहरा होता जा रहा है. लाखों के फूल, जगमगाती रोशनी और भव्य मंडप... अनंत सिंह की बेटी की शादी में शाही इंतजाम की झलक साफ दिखाई देने लगी है.

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