15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसने क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ दोहा में खेले गए मुकाबले में वैभव ने महज 53 गेंदों पर 204 रन ठोक दिए. उनकी इस पारी में 28 छक्के और 7 चौके शामिल रहे. उन्होंने 52 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया, जो लिस्ट-ए क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक है. साथ ही वह किसी प्रोफेशनल क्रिकेट मैच की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने.

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वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 28 गेंदों में शतक पूरा कर पहले ही रिकॉर्ड बुक में जगह बना ली थी. उन्होंने जेक फ्रेजर-मैकगर्क का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2023 में साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए तस्मानिया के खिलाफ 29 गेंदों में शतक लगाया था. यूएई के खिलाफ वैभव की पारी का अंत बासिल हमीद ने किया.

'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी की रणनीति बताई. उन्होंने कहा कि पिछले दो मुकाबलों में अच्छी शुरुआत के बावजूद वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे. इसलिए इस मैच में शुरुआत में समय लेने का इरादा था, लेकिन पिच से गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलती देख उन्होंने अपने मजबूत पक्षों पर भरोसा किया.

वैभव सूर्यवंशी ने कहा, 'मेरे दिमाग में कुछ खास नहीं चल रहा था. अगर पिच गेंदबाजों की मदद कर रही होती तो मैं समय लेकर लंबी पारी खेलने की कोशिश करता. लेकिन विकेट अच्छा था और गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आ रही थी. इसलिए मैंने अपने खेल पर भरोसा किया.'

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थोड़ा नर्वस तो होता हूं: वैभव

वैभव सूर्यवंशी ने स्वीकार किया कि बल्लेबाजी के दौरान दबाव महसूस होता है. उनके मुताबिक, घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ गेंदें खेलने के बाद वह सहज हो जाते हैं और अपने खेल पर ध्यान लगाने लगते हैं.

उन्होंने कहा, 'दबाव तो हमेशा रहता है. थोड़ा नर्वस होना इंसानी स्वभाव है. लेकिन दो से चार गेंद खेलने के बाद मैं सहज हो जाता हूं और फिर सामान्य तरीके से खेलने लगता हूं.'

बिहार की कप्तानी मिलने पर वैभव सूर्यवंशी ने कहा कि टीम की अगुवाई करना उनके लिए काफी मजेदार रहा है. उन्होंने सीनियर खिलाड़ियों के सहयोग की भी तारीफ की. वैभव के मुताबिक, टीम में सभी खिलाड़ी खुलकर अपनी बात रखते हैं और वह हर किसी के सुझाव सुनते हैं.

उन्होंने कोच ऋषिकेश कान‍ितकर की सलाह का भी जिक्र किया. वैभव ने बताया कि वह हर मैच से पहले उन्हें एक ही बात समझाते हैं कि गेंद को ध्यान से देखो, खेल आसान हो जाएगा.

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