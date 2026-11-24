उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मंदिर के पुजारी की सिर कूचकर हत्या कर दी गई. वह पिछले करीब 15 साल से मंदिर में रहकर पूजा-पाठ और देखरेख कर रहे थे. मंगलवार सुबह मंदिर परिसर में उनका शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुजारी के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे. घटनास्थल पर टूटा हुआ दानपात्र मिलने के बाद हत्या के पीछे लूट की आशंका भी जताई जा रही है. हालांकि, पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है.

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मामला थरवई थाना क्षेत्र के मनसहता गांव का है. यहां नदी के पास भीमकुंड मंदिर स्थित है. मंदिर में रहने वाले बाबा दयाल दास सोमवार रात तक परिसर में ही थे. मंगलवार सुबह करीब 6 बजे ग्रामीणों को मंदिर में उनका शव पड़ा मिला. इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई.

सूचना मिलते ही थरवई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल की गंभीरता को देखते हुए एसीपी, थाना प्रभारी और फील्ड यूनिट की टीम को भी बुलाया गया. पुलिस को मौके से मिले आधार कार्ड के जरिए मृतक की पहचान जटाशंकर मिश्र के रूप में हुई. वह बाबा दयाल दास के नाम से मंदिर में रहते थे.

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. इसके साथ ही मंदिर और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि वारदात से पहले और बाद में वहां आने-जाने वालों के बारे में जानकारी मिल सके.

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टूटा मिला दानपात्र, लूट के एंगल से भी होगी जांच

घटनास्थल पर मंदिर का दानपात्र टूटी हालत में मिला है. ऐसे में आशंका है कि हत्यारे मंदिर में रखे रुपये चुराने के इरादे से आए होंगे. विरोध करने पर उन्होंने पुजारी पर हमला कर दिया हो. हालांकि, यह अभी जांच का एक संभावित पहलू है. पुलिस ने हत्या की वजह को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

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करीब डेढ़ दशक से मंदिर में पूजा-पाठ कर रहे पुजारी की हत्या से ग्रामीणों और श्रद्धालुओं में नाराजगी है. लोगों ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और घटना का खुलासा करने की मांग की है.

फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हत्या किसने और किस मकसद से की, इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा. मंदिर में टूटा दानपात्र और पुजारी की हत्या के बीच क्या संबंध है, पुलिस इसी कड़ी को जोड़ने में जुटी है.

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