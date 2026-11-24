सोना-चांदी की कीमत (Gold-Silver Rate) में एक दिन की तेजी के बाद फिर से बड़ी गिरावट आई है. मंगलवार को गुरुनानक जयंती के मौके पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सुबह का कारोबार बंद रहा, लेकिन शाम के सेशन में जैसे ही कमोडिटी मार्केट ओपन हुआ, चांदी का दाम धड़ाम हो गया. एक झटके में ये कीमती धातु करीब 5000 रुपये सस्ती हो गई. दूसरी ओर सोने का भाव भी टूट गया.

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चांदी खुलते ही फिर क्रैश

मंगलवार को एमसीएक्स पर शाम 5 बजे सोना-चांदी का कारोबार शुरू हुआ. बाजार खुलने के साथ ही 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाली 1 किलो चांदी का रेट (1 Kg Silver Price) बड़ी गिरावट के साथ 1,49,233 रुपये पर आ गया. इससे पहले बीते कारोबारी दिन ये तेज उछाल के साथ 1,54,217 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो चांदी 4,984 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई है.

हाई से अब कितनी सस्ती मिल रही?

एमसीएक्स पर अचानक चांदी की कीमत में आई इस बड़ी गिरावट के चलते अब सिल्वर प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से और भी ज्यादा कम रह गया है. 29 जनवरी को रिकॉर्ड तेजी के साथ वायदा कारोबार में चांदी का दाम 4,20,048 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गया था. यहां से अब चांदी 2,70,815 रुपये प्रति किलो कम कीमत पर मिल रही है.

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नवंबर में फूटा चांदी का बुलबुला

नवंबर के महीने के 24 दिन हो गए हैं और इस दौरान कमोडिटी मार्केट में जितने भी दिन कारोबार हुआ है, ज्यादातर सेशल में चांदी का दाम क्रैश होता नजर आया है. यानी चांदी तेजी से सस्ती हुई है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते अक्टूबर महीने के आखिरी कारोबारी दिन 1 किलो चांदी का वायदा भाव 1,79,132 रुपये पर क्लोज हुआ था और मंगलवार के भाव से तुलना करें, तो ये 29,899 रुपये प्रति किलो टूटी है.

सोना भी चांदी के साथ फिसला

चांदी की कीमत के बाद अब बात करें, तो मंगलवार को सोने की कीमत में आई गिरावट (Gold Rate Fall) के बारे में, तो बीते कारोबारी दिन ये कीमती पीली धातु भी तेजी के साथ 1,25,996 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी. वहीं चांदी की चाल से चाल मिलाते हुए ये खुलते ही 1,24,440 रुपये पर आ गई. इस हिसाब से कैलकुलेशन करें, तो 10 Gram 24 Karat Gold एक झटके में 1556 रुपये सस्ता हो गया है.

(नोट: सोना-चांदी या गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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