Kaziah Liz Mejo’s Miss Universe looks: मिस यूनिवर्स 2026 प्रतियोगिता अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है. इस बार भारत की ओर से काजिया लिज मेजो (Kaziah Liz Mejo) देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. प्यूर्टो रिको में हो रहे इस ग्लोबल ब्यूटी पेजेंट में कजिया अपने शानदार अंदाज और कॉन्फिडेंस से लोगों का ध्यान खींच रही हैं.

और पढ़ें

प्रीलिमिनरी राउंड में उन्होंने नेशनल कॉस्ट्यूम, स्विमसूट और इवनिंग गाउन राउंड में हिस्सा लिया. तीनों ही राउंड में उनका अलग-अलग अंदाज देखने को मिला. काजिया लिज मेजो के लुक्स के खूब चर्चे हो रहे हैं और भारतीय उनका खूब सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बार मिस यूनिवर्स 2026 का ताज भारतीय सुंदरी के सिर सजेगा.

गोल्डन गाउन में दिखीं बेहद खूबसूरत

मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के इवनिंग गाउन राउंड में काजिया ने भारत का डंका बजाया. इस राउंड में वो गोल्डन कलर का बेहद खूबसूरत गाउन पहनकर पहुंची. इसका मरमेड सिल्हूट उनके लुक को खास बना रहा था. गाउन के नीचे हिस्से में गोल्डन रंग से ब्लू कलर का ओम्ब्रे इफेक्ट दिया गया था, जो उनके गाउन को अट्रैक्टिव बना रहा था.

वियतनाम की डिजाइनर Nhà Mốt ने इस गाउन को तैयार किया था. इसमें गोल्डन धागों की बारीक कढ़ाई और बीड्स का इस्तेमाल किया गया था. वहीं, कंधों से आगे तक फैला इसका स्कल्प्चरल नेकपीस पूरे आउटफिट को एक अलग और रॉयल अंदाज दे रहा था.

Advertisement

इस आउटफिट की डिटेल इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए काजिया ने लिखा, 'भारत की वीरता और 'सोने की चिड़िया' वाली पहचान से प्रेरित इस गोल्डन गाउन में देश की ताकत, खूबसूरती और हिम्मत को दिखाया गया है. गाउन में नीले रंग का इस्तेमाल भारतीय विरासत और केरल को सम्मान देने के लिए किया गया है.'

इलेक्ट्रिक ब्लू स्विमसूट में बिखेरा जलवा

नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड के बाद स्विमसूट राउंड में भी काजिया का अंदाज देखने लायक था. इलेक्ट्रिक ब्लू कलर के टू-पीस आउटफिट में वो बेहद स्टनिंग लग रही थीं. इस दौरान उनका वॉक काफी एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट रहा. उनके रनवे वॉक को हिप्नोटिका नाम दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपने स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज और शानदार वॉक से लोगों का ध्यान खींचा.

उनके रनवे कोच अर्निश इम्पिशा डाइमरी ने भी सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करते हुए लिखा कि आखिरी समय में कुछ बदलावों और बड़े स्टेज के बावजूद काजिया ने हर पल को शानदार तरीके से इस्तेमाल किया. उनकी इस परफॉर्मेंस को सोशल मीडिया पर भी खूब पसंद किया गया.

नेशनल कॉस्ट्यूम में दिखी केरल की खूबसूरती

नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में काजिया ने केरल की कलरफुल संस्कृति और समृद्ध विरासत से प्रेरित आउटफिट पहना. इस खास कॉस्ट्यूम में देश के अलग-अलग हिस्सों से जुटाए गए खूबसूरत फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया.

Advertisement

उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने आउटफिट की तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि उनके लिए यह कॉस्ट्यूम सिर्फ एक ड्रेस नहीं, बल्कि अपनी जड़ों और विरासत का जश्न है. वह इसके जरिए केरल और लैटिन अमेरिकी संस्कृति के बीच खूबसूरत जुड़ाव को भी दिखाना चाहती थीं.

5 दिन में तैयार हुआ खास कॉस्ट्यूम

कजिया का यह शानदार कॉस्ट्यूम हाउस ऑफ सिद्धांत ने डिजाइन किया था. इसमें प्यूर्टो रिको के चटख रंगों को भी शामिल किया गया, ताकि भारत और मेजबान देश की संस्कृतियों का खूबसूरत कॉम्बिनेशन दिख सके. डिजाइनर के मुताबिक, इस कॉस्ट्यूम को तैयार करने के लिए टीम को सिर्फ पांच दिन मिले थे. आमतौर पर इस तरह के कॉन्सेप्ट को तैयार करने में कई हफ्ते लग सकते हैं. इसे बनाने में 16 लोगों की टीम ने काम किया और करीब 80 मैन-डेज की मेहनत लगी.

115 सुंदरियों से है काजिया का मुकाबला!

मिस यूनिवर्स 2026 का ताज जीतने के लिए भारत की काजिया लिज मेजो का दुनिया भर की 115 खूबसूरत कंटेस्टेंट्स से मुकाबला है. इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हर देश की प्रतिभागी अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास, समझदारी और टैलेंट के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं. काजिया भी अपने शानदार प्रदर्शन से जजों और दर्शकों का दिल जीतने में जुटी हैं, अब सभी की निगाहें फिनाले पर टिकी हैं. देखना दिलचस्प होगा कि क्या काजिया इन सभी सुंदरियों को पीछे छोड़कर भारत के लिए मिस यूनिवर्स का ताज जीत पाती हैं.

---- समाप्त ----