India vs New Zealand 2nd Test Live Cricket Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में शुक्रवार से है.

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इस मुकाबले की लाइव अपडेट और स्कोर कार्ड के लिए इस पेज को र‍िफ्रेश करते रहें, हम लगातार इस पेज को अपडेट कर रहे हैं.





प्लेइंग इलेवन में किसे म‍िलेगा मौका?

भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल वॉशिंगटन सुंदर और रवींद्र जडेजा को लेकर है. दोनों में से किसे प्लेइंग-11 में शामिल किया जाएगा, इस पर चर्चा जारी है. 2020 में क्राइस्टचर्च में खेले गए तेज रफ्तार टेस्ट में जडेजा को गेंदबाजी के लिए सिर्फ 15 ओवर मिले थे. वहीं, वेलिंगटन में सुंदर ने कुछ मौकों पर अच्छा प्रदर्शन किया था.

तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को लेकर भी काफी चर्चा है. उनकी अतिरिक्त रफ्तार भारतीय टीम के लिए आकर्षक विकल्प हो सकती है. हालांकि, गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने टीम की रणनीति को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी. मोहम्मद सिराज भी टीम में जगह बनाने की दौड़ में हैं. ऐसे में भारत के पिछले टेस्ट वाली प्लेइंग-11 के साथ उतरने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

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न्यूजीलैंड डफी को दे सकता है एक और मौका

न्यूजीलैंड की टीम भी गेंदबाजी संयोजन को लेकर विचार कर रही है. वेलिंगटन टेस्ट में जैकब डफी काफी महंगे साबित हुए थे. उन्होंने 201 से ज्यादा रन खर्च किए और उनका इकोनॉमी रेट 6 रन प्रति ओवर से ऊपर रहा. हालांकि, उस पिच पर गेंदबाजों के लिए कुछ खास कर पाना मुश्किल था.

न्यूजीलैंड टीम डफी को क्राइस्टचर्च टेस्ट में भी मौका दे सकती है. तेज गेंदबाज मैट फिशर को टीम के साथ जोड़ा गया है, लेकिन टेस्ट से एक दिन पहले ट्रेनिंग में डफी ही अभ्यास करते नजर आए. उन्होंने गेंदबाजी कोच जैकब ओरम के साथ अभ्यास किया, जबकि मुख्य कोच रॉब वाल्टर और चयनकर्ता गेविन लार्सन भी वहां मौजूद थे.

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी और जैकब डफी शामिल हो सकते हैं.

भारत की संभाव‍ित प्लेइंग 11: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर या रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा/ मोहम्मद सिराज या गुरनूर बरार

क्या कहता है दोनों टीमों का रिकॉर्ड?

न्यूजीलैंड का हालिया रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बेहतर रहा है. उसने भारत के खिलाफ पिछले 9 टेस्ट मैचों में से 6 में जीत दर्ज की है. क्राइस्टचर्च के मैदान पर टेस्ट मैचों की औसत पारी का स्कोर पहली पारी में 291, दूसरी पारी में 343, तीसरी पारी में 272 और चौथी पारी में 248 रन रहा है. भारतीय टीम ने इस मैदान पर अब तक सिर्फ एक टेस्ट खेला है और उसे 2020 में हार का सामना करना पड़ा था.

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भारत न्यूजीलैंड दोनों टीमों का हेड टू हेड

न्यूजीलैंड और भारत के के बीच अब तक क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में 66 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने ने 22 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की. जबकि न्यूजीलैंड ने 16 मुकाबले अपने नाम किए. 28 टेस्ट मैच ड्रॉ पर छूटे.

भारत बनाम न्यूजीलैंड (h2h)

कुल टेस्ट मैच: 66

भारत ने जीते: 22

न्यूजीलैंड ने जीते: 16

ड्रॉ रहे: 28

न्यूजीलैंड का स्क्वॉड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, विल यंग, काइल जेमिसन, मैट हेनरी, ब्लेयर टिकनर और जैकब डफी.

भारत का स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कम्बोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी और गुरनूर बरार.

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