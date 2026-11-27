वृश्चिक

फाइव आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए सब के साथ उचित विचार विमर्श बनाए रखने और धैर्य से कार्य करने का संकेतक है. सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ने का प्रयास करें. क्षमता से ज्यादा खर्च करने से बचें. समकक्षों से सलाह मशविरा कर लक्ष्य साधने का प्रयास करें. मित्रो का सहयोग का भाव बना रहेगा. प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील रहेंगे. जिम्मेदारी का भाव रखें.

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परिवार से तालमेल बढ़ाने की कोशिश होगी. लोगों से संबंधों में सहज रहेंगे. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की कोशिश बनाए रखेंगे. घर के कार्यों में अकारण दखल देने से बचें. विभिन्न मोर्चां पर असरदार बने रहेंगे. अपरिचितों से नजदीकी बढ़ाने से बचें. करीबियों से संपर्क संवाद बढ़ाएं. यात्रा में लापरवाह होने से बचें. प्रलोभन में न आएं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य संबंधी अड़चन बनी रह सकती है. रुटीन बनाए रखें. आलस्य में न आएं.

आर्थिक स्थिति: काम पर फोकस बनाए रखें. जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं. जिद्दी रवैये से बचें.

रिश्ते: घर वालों से सहयोग बढ़ाएं. कमजोर बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचें. आलोचना से बचें.

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