गाजीपुर और मऊ की राजनीति में आज बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. बीजेपी नेता उत्पल राय आज समाजवादी पार्टी (सपा) में शामिल होने जा रहे हैं. उत्पल राय बसपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री रह चुके हैं.

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उत्पल राय मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं. उन्होंने जुलाई 2016 में बीजेपी जॉइन की थी. वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं. मऊ के रहने वाले उत्पल राय मधुबन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते आए हैं. वह डॉ. शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति निशीथ राय के छोटे भाई हैं. उनके सपा में शामिल होने से गाजीपुर और मऊ की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं.

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उत्पल राय ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनावों में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली थी. उत्पल राय के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से बीजेपी को झटका लग सकता है.

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