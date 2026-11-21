सोशल मीडिया के दौर में जहां जेन जी अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा छोटे वीडियो, मीम्स और इंटरनेट के ट्रेंड के बीच बिता रहे हैं, वहीं जेन जी के बीच कविता और शायरी को लेकर भी दिलचस्पी देखने को मिल रही है. कई युवा अब अपनी फीलिंग्स, विचारों और जिंदगी के अनुभवों को शब्दों में पिरोना पसंद कर रहे हैं. इतना ही नहीं, वे अपनी लिखी कविताओं को सिर्फ डायरी तक सीमित रखने के बजाय लोगों के सामने भी पेश कर रहे हैं.

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यही वजह है कि युवाओं के बीच ओपन माइक जैसे कार्यक्रमों को लेकर आकर्षण बढ़ा है. और ना ही सिर्फ फन के लिए बल्कि बहितों ने एक करियर के तौर पर भी इसको चुना है. इन कार्यक्रमों में लोग मंच पर आकर अपनी कविताएं, शायरी, कहानियां और पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाते हैं. यहां किसी बड़े लेखक या कवि का होना जरूरी नहीं है. कोई भी व्यक्ति अपनी बात और क्रिएटिविटी के साथ मंच पर आ सकता है.

जेन जी के लिए ऐसे कार्यक्रम अपनी बात कहने और नए लोगों से जुड़ने का मौका बन रहे हैं. कई युवा ऐसे विषयों पर लिखते हैं, जिनसे वे खुद गुजर रहे होते हैं. इनमें प्यार, दोस्ती, अकेलापन, रिश्ते, मेंटल प्रेशर और डेली लाइफ जैसे विषय शामिल हैं. जब वे अपनी लिखी बात दूसरों के सामने रखते हैं और सामने बैठे लोग उससे खुद को जोड़ पाते हैं, तो उन्हें एक अलग तरह की खुशी मिलती है. साथ ही ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां लोग खुद को और तलाशने की कोशिश कर रहे है.

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ऐसे बहुत से कमेडियन्स या शायरी कहने वाले लोग है जिन्होंने ओपन माइक के जरिए अपनी पहचान बनाई है. कमेडियन शैरॉन वर्मा उन नामों में से एक है. कुनाल कामरा, समय रैना जैसे बड़े कमेडियन्स का नाम इसमें शामिल है. यहां तक की प्रतीक कुहड़ जैसे बड़े सिंगर ने भी अपनी शुरुआत ओपन माइक से की थी.

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इस ट्रेंड को सोशल मीडिया ने भी बढ़ावा दिया है. युवा अपनी कविताओं और मंच पर दी गई परफॉरमेंस के वीडियो इंस्टाग्राम और दूसरे मंचों पर साझा करते हैं. इससे उनकी क्रिएटिविटी ज्यादा लोगों तक पहुंचती हैं और दूसरे युवाओं को भी लिखने और मंच पर अपनी बात रखने की प्रेरणा मिलती है.

इस तरह कविता और ओपन माइक जेन जी के लिए सिर्फ शौक नहीं, बल्कि अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने, अपनी पहचान बनाने और नए लोगों से जुड़ने का एक जरिया बन रहे हैं.

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